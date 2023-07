Fechamento do câmbio: Dólar sobe 0,39% e fecha a R$ 4,8084 em véspera de feriado nos EUA

Agência Estado

Após operar com sinal predominante de baixa pela manhã, o dólar ganhou força ao longo da tarde e encerrou a sessão desta segunda-feira (3) em alta de 0,39%, cotado a R$ 4,8084. O escorregão do real no primeiro pregão de julho vem depois de o dólar acumular perdas de 5,59% em junho e de 9,29% no primeiro semestre - a maior queda semestral desde 2016, período marcado pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.Segundo operadores, houve uma pressão compradora no segmento futuro, com investidores retomando parcialmente posições defensivas, na véspera do feriado de 4 de julho nos Estados Unidos. Com os mercados fechados por lá amanhã, o volume deve ser reduzido por aqui. Houve oscilação de quase cinco centavos entre mínima (R$ 4,7608) e máxima (R$ 4,8094), à tarde. Termômetro do apetite por negócios, o contrato de dólar futuro para agosto teve bom movimento para uma segunda-feira, superando US$ 14 bilhões.Uma ala do mercado comenta que o aumento das chances de corte da taxa Selic em 50 pontos-base pelo Copom em agosto, no que seria o primeiro passo de um ciclo mais forte de redução dos juros, poderia estar por trás do fôlego menor do real na sessão de hoje. Pela manhã, o boletim Focus trouxe nova rodada de queda das expectativas de inflação, o que - somando à decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) de manter a meta de inflação em 3% para até 2026 - deixaria o BC à vontade para reduzir os juros. Em geral, contudo, a avaliação predominante é a de que o país continuará com taxas reais elevadas, e atrativo para operações de carry trade.Lá fora, o índice DXY - que mede o comportamento do dólar frente a seis divisas fortes - também se firmou em leve alta à tarde, ao redor dos 103,000 pontos. Apesar de dados fracos do setor industrial nos EUA, as taxas dos Treasuries avançaram, com manutenção das apostas em alta adicional dos juros nos EUA.O diretor de tesouraria do banco de câmbio Braza Bank, Bruno Perottoni, vê exagero nas apostas em uma redução de 0,50 ponto da taxa Selic em agosto. Petroni observa que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, apesar de sinalizar que há espaço para cortes, mantém um tom mais conservador. Além disso, o quadro inflacionário global preocupa e há possibilidade de novas altas de juros nos EUA."Se o BC sinalizar que diante das condições econômicas vai cortar os juros com parcimônia, não vejo sustos no câmbio. O Brasil continua atraente para carry", afirma Petroni, que atribui a apreciação do real neste ano em grande parte à melhora das perspectivas fiscais e à postura firme do BC, que não cedeu a pressões políticas. "Já um corte rápido e precipitado dos juros, que arranhe a credibilidade do BC, pode levar o dólar para cima de R$ 5,00".À tarde, a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) informou que a balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 10,592 bilhões em junho, acima da mediana de Projeções Broadcast (US$ 9,500 bilhões). Foi o maior valor para os meses de junho. O superávit do acumulado dos seis primeiros meses de 2023, de US$ 45,5 bilhões, é o maior da série histórica. A Secex revisou a estimativa para o superávit comercial neste ano de US$ 84,1 bilhões para US$ 84,7 bilhões - que significa um aumento de 37,7% em relação ao resultado de 2022.O UBS Wealth Management reduziu a estimativa para a taxa de câmbio no fim do terceiro trimestre de R$ 4,85 para R$ 4,60. Após nova rodada de apreciação do real nos próximos meses, contudo, o dólar deve voltar a subir e fechar o ano a R$ 4,80, de R$ 5,00 estimados anteriormente.