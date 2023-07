Secretaria da Agricultura adere à Rede de Inovação do Agronegócio do RS

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) é o primeiro órgão público estadual a aderir à Rede de Inovação do Agronegócio do Rio Grande do Sul (Riagro-RS). Criada em 2022 pelo Parque Científico e Tecnológico da Pucrs (Tecnopuc), a Riagro-RS tem por objetivo acelerar processos de desenvolvimento de spin-offs, startups e seus negócios nascentes, no setor agropecuário, ao lado de corporações relevantes e associações de produtores do Estado."A Secretaria da Agricultura tem um corpo técnico e a detenção de dados que podem muito contribuir para o desenvolvimento e o processo de inovação do agro gaúcho. Integrar a Riagro possibilita conversar mais de perto com a comunidade acadêmica, com as entidades e empresas, e juntos construir nossos caminhos e possibilidades para avançar ainda mais", destaca o secretário Giovani Feltes.A participação da Seapi se dará por meio do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA). “O DDPA traz o legado de uma série de pesquisas, desenvolvimento de cultivares, diagnósticos de doenças, de uma das instituições mais longevas do nosso país, herdando todo esse manancial de conhecimento desde 1919”, conta o coordenador da Riagro-RS, professor Luís Humberto Villwock.“Somos o 21º participante a entrar na Riagro-RS. É um marco, a partir do qual damos início às articulações para a criação do Centro de Inteligência do Agronegócio, em um espaço próprio no Parque de Exposições Assis Brasil”, complementa o diretor do DDPA, Caio Efrom.O DDPA/Seapi tem um quadro composto por 171 servidores, entre pesquisadores, técnicos, analistas e administrativos. Atualmente, o departamento contabiliza 150 projetos de pesquisa em andamento, nas seguintes áreas: agroecologia; agrometeorologia; aquicultura; desenvolvimento rural; florestas; horticultura; grãos; olivicultura; pecuária e bioma Pampa; polinização e abelhas nativas; saúde animal; solo e água. São nove centros de pesquisa espalhados pelo Estado.