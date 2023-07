Concursos públicos abertos no Rio Grande do Sul têm vagas de até R$ 18,3 mil

Maria Amélia Vargas

Com salários que chegam a R$ 18,3 mil, os concursos com inscrições abertas no Rio Grande do Sul oferecem oportunidades para postos de todos os níveis de escolaridade. Um dos destaques é a seleção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que abriu 21 vagas para professor adjunto, a universidade oferece salários de até R$ 10,4 mil.