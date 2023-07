Petrobras reduz preços do GLP e da gasolina

Desde este sábado passou a valer a nova redução da Petrobras sobre os preços do GLP e da gasolina para as distribuidoras. No caso do gás de cozinha, a queda foi de R$ 0,10 por quilo (-3,9%) no preço médio de venda, que passou de R$ 2,5356 para R$ 2,4356 por quilo, equivalente a R$ 31,66 por botijão de 13 quilo. A empresa também anunciou diminuição em R$ 0,14 por litro (-5,3%) do preço médio de venda de gasolina A, que passa a ser de R$ 2,52 por litro.