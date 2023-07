CNEX projeta faturamento de R$ 10 milhões para 2023

Há 37 anos no Rio Grande do Sul, o Centro de Excelência Empresarial(CNEX) investe na expansão nacional. Referência em educação para líderes e executivos, a instituição de ensino anunciou o lançamento de seu novo portfólio de cursos nesta sexta-feira. Com isso, a expectativa dos gestores é chegar até o final do ano com um faturamento de R$ 10 milhões - 40% superior ao resultado de 2022.

Segundo o CEO da empresa, Juliano Braga, os próximos passos incluem a ampliação dos negócios para Santa Catarina e Paraná. "Estamos ainda programando para agosto a inclusão de novos MBAs em Agro, Design e Inovação, além de Métodos e Projetos, sempre com foco na tecnologia, sem deixar de lado as questões comportamentais, de inteligência emocional", destaca.

Baseado na metodologia da troca de conhecimento, o CNEX segue um modelo de ensino no qual não há professores no conceito tradicional, mas facilitadores de aprendizado, profissionais do mercado com formação acadêmica atualizada e atuação constante no mercado corporativo.

"Temos como foco o aprendizado 'mão na massa' mesmo. Também planejamos cursos in company, que correspondem a 50% das nossas atividades e são customizados de acordo com as necessidades de organização", ressalta Braga, que foi recebido pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero.

Adquirido pelo ecossistema Atitus Educação em novembro de 2022, o CNEX está localizado no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. A empresa foca no desenvolvimento das competências e habilidades exigidas de líderes corporativos.