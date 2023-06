Dólar cai 1,19% e encerra junho com desvalorização de 5,59%

Agência Estado

O dólar à vista encerrou a sessão desta sexta-feira (30) em baixa de 1,19%, cotado a R$ 4,7896 no mercado doméstico de câmbio, em meio ao sinal predominante de baixa da moeda americana no exterior e à repercussão positiva da decisão de ontem do Conselho Monetário Nacional (CMN) de manter a meta de inflação em 3% para 2024, 2025 e 2026. O real apresentou hoje o melhor desempenho entre as principais divisas emergentes e de países exportadores de commodities, o que é atribuído por analistas à diminuição tanto de riscos institucionais, quanto inflacionários com o desenlace da reunião do CMN.Afora uma alta pontual nos primeiros minutos de negociação, o dólar à vista operou em baixa ao longo de todo o pregão, com renovação de mínimas à tarde, quando desceu até R$ 4,7838. O dia foi marcado pela tradicional disputa pela formação da última taxa ptax do mês - que, neste caso, representava também a taxa de fechamento do segundo trimestre e do primeiro semestre - e pela rolagem de posições no mercado futuro. O contrato de dólar futuro para agosto, que passa a ser o mais líquido, apresentou giro expressivo, superior a US$ 20 bilhões.Apesar de terminar a semana em leve alta (0,24%), o dólar à vista encerra o mês com desvalorização de 5,59% - a maior queda mensal desde março do ano passado. No primeiro semestre, a moeda americana recuou 9,29%, a maior baixa semestral em sete anos, desde o primeiro semestre de 2016 (-18,93%). Embora tenha liderado os ganhos entre os pares latino-americanos no mês, o real ainda apresenta desempenho inferior ao dos pesos colombiano e mexicano em 2023.O economista Rafael Rondinelli, do banco Modal, atribui a apreciação do real ao longo de junho em grande parte a uma "percepção mais positiva" em relação ao país. Ele nota que houve diminuição de riscos relacionados à gestão da política monetária, processo coroado ontem pela decisão do CMN e por declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de compromisso com o controle da inflação."A ata do Copom foi suave mostrando que o próximo passo é redução da Selic em agosto. Pode parecer estranho que queda de juros seja positiva para o câmbio. Mas, pensando no curto prazo, tende a trazer fluxo de dólares para aproveitar os prêmios ainda altos", afirma Rondinelli, acrescentando que os resultados expressivos da balança comercial neste ano com a supersafra também favoreceram o real.O primeiro semestre foi marcado pelo afastamento do risco de trajetória explosiva da dívida pública com o avanço do novo arcabouço fiscal no Congresso. A agenda de classificação de risco S&P Global mudou a perspectiva da nota de crédito brasileira de estável para positiva. Além disso, o economista do Modal lembra que o Tesouro voltou ao mercado internacional em abril, com captação de US$ 2,25 bilhões. Nesta semana, a Petrobras captou US$ 1,25 bilhão em bonds de 10 anos.Rondinelli vê o dólar provavelmente entre R$ 4,75 e R$ 4,80 no curto prazo, com apetite ainda por operações de carry trade - que exploram diferencial de juros entre países. Ao longo do segundo semestre, o real pode perde parte de seu apelo, dada a combinação de queda da taxa Selic e possível aumento adicional dos juros nos EUA. "O dólar deve voltar a patamares mais próximos de R$ 5,00 e R$ 5,10 no fim do ano. Outras moedas latino-americanas também devem perder um pouco de fôlego nos próximos meses", diz o economista do Modal.Lá fora, o índice DXY operou em baixa firme e voltou a romper o piso dos 103,000 pontos, com mínima aos 102,751 pontos. Após a surpresa com o resultado acima do esperado do PIB americano do primeiro trimestre reforçar apostas em mais altas de juros nos EUA, indicadores divulgados trouxeram certo alívio.Medida de inflação preferida pelo Federal Reserve, o núcleo índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu 0,3% em maio, abaixo da projeção de analistas. A leitura anual do núcleo mostrou desaceleração de 4,7% para 4,6%. Além disso, pesquisa de sentimento do consumidor elaborada pela Universidade de Michigan trouxe queda nas expectativas de inflação."A decisão do CMN já estava puxando dólar para baixo. Com o dado de inflação nos EUA sugerindo que o Fed pode promove apenas mais uma alta dos juros, o dólar se enfraqueceu em relação a outras moedas, o que intensificou a queda aqui", afirma o operador Gabriel Mota, da Manchester Investimentos.