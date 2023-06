Leilão do Parque Industrial da Restinga é concluído

Realizado de forma digital, ocorreu nesta sexta-feira (30) o leilão do Parque Industrial da Restinga, que foi dividido em 50 lotes. Todas as áreas ofertadas entraram em disputa de ampla concorrência, oportunizando que fosse adquirido por civis ou empresas de qualquer porte.

A Secretaria Municipal da Administração e Patrimônio (SMAP) tinha expectativa de arrecadar, aproximadamente, R$ 13,3 milhões. O valor revertido no leilão, até o momento, totalizou R$ 14.086.409,00, excedendo em R$ 700 mil o valor esperado. Os terrenos tinham uma faixa de preço ampla, com ofertas iniciais que transitavam entre R$ 160 mil e R$ 1 milhão. Conforme informado no edital e reforçado pelo secretário Municipal de Administração e Patrimônio, André Barbosa, as aquisições poderão ser quitadas em até 120 parcelas. Os R$ 14,086 milhões arrecadados serão direcionados para o Fundo de Patrimônio (Funpat).

• LEIA TAMBÉM: Porto Alegre vai expandir o Distrito Industrial da Restinga

Apesar do leilão ter sido finalizado nesta sexta-feira, os valores ainda podem mudar. É realizado pela SMAP um processo de análise dos compradores, que, caso seja encontrado alguma irregularidade, cancela aquelas aquisições realizadas por aquele comprador. Os valores oficiais só serão conhecidos em dois dias úteis, que é o tempo necessário para homologação do processo.

A venda faz parte do Programa de Gestão do Patrimônio Imobiliário, criado pela Secretaria para dar uma destinação mais adequada a bens considerados sem utilidade pela prefeitura, permitindo que sejam vendidos, permutados ou doados. Dessa forma, abre outras possibilidades de utilização dos valores, desde que estejam de acordo com o interesse público.

Mudança de ares



O leilão possibilitou às empresas que já utilizavam os terrenos na região a adquirirem eles de forma definitiva. Apesar de oportunizar a compra para os atuais “donos” da área, os responsáveis pelo projeto e pela região colocam o processo como um momento importante para a Restinga. O diretor de Gestão do Patrimônio, Tomás Holmer, coloca a venda como parte das ações do Programa de Gestão do Patrimônio Imobiliário. "A possibilidade de parcelar em até 120 vezes vai proporcionar ao bairro mais populoso da Capital desenvolvimento econômico e social".

Aline Colombo, presidente da Associação do Comércio e Indústria da Restinga, vê que o leilão pode servir para mudar a realidade de grande parte dos moradores do bairro. "Precisamos desenvolver a região que possui a força de 100 mil pessoas, que são honradas, dignas e trabalhadoras. A Restinga mudou, evoluiu e cresceu. Precisamos levar trabalho para quem precisa e aqui no bairro temos uma vasta mão de obra".