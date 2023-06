Concessionária Rota de Santa Maria investe mais de R$ 2 milhões em usinas fotovoltaicas

Além das obras de duplicação, de terceiras faixas, de recuperação no pavimento e de implantação dos itens de ITS (Intelligent Transport System), para ampliar a segurança dos usuários da RSC-287, a Concessionária Rota de Santa Maria tem outros investimentos previstos para 2023. A empresa do Grupo Sacyr, que é responsável pela concessão da principal rodovia da região Central do Rio Grande do Sul, está investindo mais de R$ 2 milhões na instalação de usinas fotovoltaicas junto às praças de pedágio.

Segundo a companhia, nos próximos meses, 929 placas de energia solar estarão instaladas nas cinco praças de pedágio da RSC-287 (Taquari, Venâncio Aires, Candelária, Paraíso do Sul e Santa Maria), de acordo com projeto assinado pela empresa santa-cruzense Solled Energia. Com a medida, serão gerados mais de 690 mil kwh/ano de energia, suficientes para suprir 100% do consumo das praças de pedágio e da iluminação pública (de responsabilidade da concessionária), conforme estudo baseado na média de consumo. Além disso, mais de 328 mil kg/ano de gás carbônico (CO²) deixarão de ser emitidos na atmosfera.

Conforme o gerente Socioambiental da Rota de Santa Maria, César Cruvinel, a ação é uma iniciativa da concessionária, sendo parte do Plano Estratégico da Sacyr (2021-2025). “Temos várias concessionárias em outros países que já possuem usinas fotovoltaicas. Esse comprometimento com a economia de energia, com o controle das emissões atmosféricas e o impulso à utilização de energias renováveis são alguns dos princípios da política contra alterações climáticas da Sacyr”, destaca o dirigente.