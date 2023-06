CNEX prospecta faturamento de R$ 10 milhões para este ano

Há 37 anos no Rio Grande do Sul, o CNEX investe na expansão nacional. Referência em educação para líderes e empreendedores, a instituição de ensino anunciou o lançamento de seu novo portfólio de cursos em primeira mão ao Jornal do Comércio na manhã desta sexta-feira (30). Com isso, a expectativa de seus gestores é chegar até o final do ano somando um faturamento de R$ 10 milhões (40% superior ao resultado de 2022).

Segundo o CEO da empresa, Juliano Braga, os próximos passos incluem a ampliação dos negócios para Santa Catarina e Paraná. “Estamos ainda programando para agosto a inclusão de novos MBAs em Agro, Design e Inovação, além de Métodos e Projetos, sempre com foco na tecnologia sem deixar de lado as questões comportamentais, de inteligência emocional”, destaca.

Baseado na metodologia da troca de conhecimento, o CNEX segue um modelo de ensino no qual não há professores no conceito tradicional, mas facilitadores de aprendizado com formação acadêmica atualizada e atuação constante no mercado corporativo.

Nesse sentido, o gestor afirma que a aposta na contratação de profissionais de mercado para ministrar as aulas, que integram o conteúdo teórico ao prático. “Temos como foco o aprendizado ‘mão na massa’ mesmo. Também planejamos cursos in company, que correspondem a 50% das nossas atividades e são customizados de acordo com as necessidades de organização”, ressalta Braga.

Adquirido pelo ecossistema Atitus Educação em novembro do ano passado, o CNEX apresentou novo posicionamento durante o Gramado Summit em abril deste ano. Situado dentro do Instituto Caldeira, principal Hub de inovação de Porto Alegre, a empresa foca no desenvolvimento das competências e habilidades dos líderes exigidas pelas grandes corporações globais.