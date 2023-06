Bolsas da Ásia fecham mistas, com manufatura fraca e sinais de estímulos na China

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira (30) em meio a dados fracos da manufatura chinesa, por um lado, e expectativas de novos estímulos de Pequim, por outro.Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,62%, a 3.202,06 pontos, encerrando o primeiro semestre do ano com ganho de 3,65%, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,08%, a 2.049,23 pontos.Contribuiu para o sentimento positivo nos mercados chineses um comunicado oficial de Pequim sobre planos para promover o consumo das famílias, em nova tentativa de impulsionar a recuperação da segunda maior economia do mundo, que perdeu fôlego nos últimos meses.A última evidência da desaceleração chinesa foi o PMI industrial oficial do país, que subiu para 49 em junho, mas ficou abaixo da expectativa e indicou contração na manufatura pelo terceiro mês consecutivo.Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve leve baixa de 0,10% em Hong Kong, a 18.916,43 pontos, o japonês Nikkei caiu 0,14% em Tóquio, a 33.189,04 pontos, e o Taiex recuou 0,16% em Taiwan, a 16.915,54 pontos, mas o sul-coreano Kospi mostrou desempenho positivo, com alta de 0,56% em Seul, a 2.564,28 pontos.O comportamento misto na Ásia veio também após uma forte revisão para cima do PIB dos EUA referente ao primeiro trimestre e de expressivos ganhos de ações de bancos em Nova York na quinta-feira, 29, graças a um bem-sucedido teste de estresse.Na Oceania, a bolsa australiana ficou levemente no azul nesta sexta, graças a mineradoras e petrolíferas. O S&P/ASX 200 avançou 0,12% em Sydney, a 7.203,30 pontos.