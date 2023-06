Piratini promete liberar recursos do Fundoleite

O governo do Estado deve liberar R$ 10,8 milhões do Fundoleite para oito projetos. Em reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo da Assembleia Legislativa, o secretário adjunto da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Márcio Madalena, disse nesta quinta-feira que uma resolução da pasta deverá ser publicada nos próximos dias com ajustes pontuais no regramento do fundo solicitados pela Cage, entre eles uma revisão no tempo de utilização das contribuições.

As empresas beneficiadas nesta primeira leva de projetos aprovados deverão apresentar uma série de documentos para poderem acessar os recursos. São elas a Lactalis, a Friolack, a CCGL, a Santa Clara, a Stefanello, a Italac e a Piá, essa última com dois projetos. Os valores serão incluídos na previsão orçamentária do governo, com liberação dos recursos esperada ainda para 2023. As informações foram divulgadas pela comunicação da Assembleia Legislativa.

O anúncio marca o destravamento de verbas represadas há quase uma década no Fundoleite, que acumula atualmente mais de R$ 30 milhões. A expectativa é de que novos projetos, entre eles o aporte para custeio dos levantamentos realizados pelo Conseleite, sejam contemplados na sequência.

O tema foi levado à pauta pelo deputado estadual Elton Weber (PSB) e recebeu atenção dos demais parlamentares da Comissão de Agricultura. Presente ao encontro, o secretário-executivo do Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande do Sul (Sindilat/RS), Darlan Palharini, comemorou o anúncio parcial.

"O Fundoleite será o grande diferencial dos lácteos do Rio Grande do Sul e trará um ganho consistente à divulgação da produção gaúcha, beneficiando a todos os agentes do setor. Acredito que as empresas conseguirão avançar em seus projetos, que devem seguir a lógica do que vimos com o Mais Leite Saudável. Mas esta é uma política que precisa ter continuidade", alertou, lembrando que há mais de 10 projetos esperando na fila do Fundoleite. Entre as demandas do setor ainda pendentes em negociação com o governo está a suspensão do Fator de Ajuste de Fruição.