RS é escolhido por empresários peruanos para investimento de R$ 120 milhões em clínica de saúde

O grupo empresarial peruano TVB Corp escolheu o Rio Grande do Sul para investir R$ 120 milhões em uma clínica de saúde voltada à família. A Clínica Famiglia pretende introduzir um novo modelo de negócios para médicos e mais facilidade no atendimento para pacientes, contando com um edifício de cinco andares em Porto Alegre, conforme nota divulgada pelo governo do Estado.

O prédio ocupará uma área de 2 mil metros quadrados, e ficará localizado no cruzamento das avenidas Ipiranga e João Pessoa. A obra já se encontra em andamento, e a inauguração está prevista para abril de 2024. “Selecionamento o Rio Grande do Sul para iniciar nossa operação no Brasil devido ao equilíbrio econômico do Estado”, explica o CEO da empresa, Juan Tamayo Valz. Segundo ele, a expectativa é ampliar as atividades para Santa Catarina e Paraná, firmando presença na região Sul do País.

O titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Ernani Polo, elogiou a iniciativa, que vai disponibilizar mais uma opção de atendimento à população. “A saúde é uma prioridade, e ter um investimento como esse demonstra a credibilidade que o Estado conquistou, atraindo investimentos internacionais – o que é um dos propósitos da nossa pasta”, avaliou.

A Clínica Famiglia terá mais de 30 especialistas e 40 consultórios, disponibilidade para fazer exames laboratoriais e de imagem, equipe de apoio para o médico e rooftop com cafeteria e vista para a cidade. Uma das metas é a rapidez para realizar os atendimentos, que poderão ser marcados no mesmo dia por telefone ou aplicativo. Outro benefício será a possibilidade de consultar com mais de um especialista no mesmo local. A previsão é de 22,2 mil atendimentos por mês.

Valz explica que, no primeiro momento, as consultas serão particulares. Outra novidade é a forma de vínculo dos médicos. Eles poderão se associar à clínica com um pagamento único de R$ 9 mil, com a possibilidade de usar a estrutura por até quatro horas por dia. “Isso reduz os custos de consultório e pessoal, além de permitir o ganho de 10% sobre o sobre o líquido apurado da clínica”, conta.

A diretora que representará o empresário no Brasil, Gabriela Wense, afirma que o sistema da clínica será 100% integrado.

Assim, todos os médicos saberão a respeito do quadro de saúde de cada paciente. O diretor clínico será Luciano Vitola, pediatra especialista em doenças respiratórias. Vitola já atuou como gerente médico corporativo e médico do setor de qualidade hospitalar na Santa Casa de Porto Alegre. Além disso, foi diretor técnico no Hospital Don João Becker, em Gravataí, que faz parte do complexo da Santa da Casa. O prédio funcionará de segunda a sexta-feira (7h às 20h) e nos sábados (7h às 12h).



Sobre o TVB Corp



O grupo TVB Corp é um conglomerado que atua em diversas áreas no Peru desde 1998, com operações nos Estados Unidos e negócios consolidados nas áreas da construção civil, agropecuária, imobiliárias, importação e comercialização de equipamentos eletrônicos e gestão de investimentos.