RS fecha 2,5 mil empregos em maio

Em maio deste ano, o Rio Grande do Sul registrou o encerramento de 2.511 empregos formais, resultado de um total de 119.159 admissões e 121.670 desligamentos. No acumulado do ano, o saldo de vagas no Estado ainda é positivo, de 53.028 empregos criados. Os dados são do Novo Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta quinta-feira (29).O corte de vagas no Estado foi puxado pelo setor de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (-3.817), seguido por construção (-686), indústria geral (-534) e comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas (-373). Do lado positivo, aparece o segmento de serviços, com 2.899 admissões a mais do que desligamentos. Em maio do ano passado, o Estado havia apresentado um saldo positivo de 4.275, e, em abril deste ano, o número também ficou no azul, com 11.486. Na comparação com outros estados do Sul do País, o Rio Grande do Sul foi o que obteve o pior desempenho em maio, atrás de Paraná (7.785) e Santa Catarina, com 3.596 admissões no período.