Tesouro convoca Comitê interministerial para aprovar minuta de títulos sustentáveis

O presidente do Comitê de Finanças Sustentáveis Soberanas, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, convocou os membros do colegiado para uma reunião para a próxima quinta-feira (6) para aprovação da minuta do arcabouço para títulos públicos soberanos sustentáveis e para que o documento seja levado para um parecer profissional, chamado de provedor do parecer de segunda opinião ("Second Party Opinion provider"). O encontro também servirá para a aprovação da ata da reunião anterior.

Estes são os passos finais para que o Tesouro possa lançar um título soberano sustentável quando encontrar uma janela de oportunidade para tal.



Na avaliação de Ceron, reforçada algumas vezes, o anúncio de uma emissão inédita deste tipo poderá ser feito de setembro a novembro. O secretário previu uma série de captações pelo setor privado na sequência do lançamento público.



O ofício circular foi enviado para os ministérios da Agricultura e Pecuária; da Ciência, Tecnologia e Inovação;do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; da Integração e do Desenvolvimento Regional; do Meio Ambiente e Mudança do Clima; de Minas e Energia; para a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento e para a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda.