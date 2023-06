CEO Forum 2023 debate o papel dos líderes do futuro

Evento de negócios realizado pela unidade regional da Câmara Americana de Comércio (Amcham Porto Alegre), o CEO Forum deste ano debate o papel dos líderes conscientes e o seu papel na construção das empresas do futuro.

O encontro ocorrerá nesta quinta-feira (29), no Teatro do Bourbon Country, reunindo especialistas nacionais e internacionais para falar sobre a importância de atributos como empatia, transparência e responsabilidade social na construção de equipes bem-sucedidas.

Entre os nomes confirmados estão Itai Green, CEO do Innovate Israel; Lincoln Murphy, escritor, considerado o "Papa do Customer Success"; Maurício Rodrigues, presidente LATAM da Bayer; Marta Saft, presidente da Thoughtworks; Lidia Abdalla, CEO do grupo Sabin; Santiago Chamorro, presidente da General Motors América do Sul e Daniel Randon, presidente das empresas Randoncorp e do Transforma RS.



São esperados 1 mil executivos e gestores gaúchos para participar deste momento de conexão, troca de insights e networking. "A liderança consciente ajuda a criar um mundo melhor, onde as instituições são guiadas pelo propósito de servir às pessoas e à sociedade. Quando os líderes conscientes agem, colocando as pessoas em primeiro lugar, as empresas prosperam de maneiras inimagináveis e todos os envolvidos sentem essa transformação", destaca a gerente regional da Amcham, Daniela Bahmed Ferreira, enfatizando o tema do evento.



O CEO Forum também integra a programação comemorativa pelos 25 anos da Amcham Porto Alegre, celebrados em 2023. Baseada nos pilares da inovação, talentos, tecnologia e educação, a entidade busca propor caminhos para construir uma realidade competitiva para a economia gaúcha, priorizando a sustentabilidade e a responsabilidade social, e onde a tecnologia esteja a serviço das pessoas.