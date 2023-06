Bolsas da Ásia fecham mistas, após líderes de BCs sinalizarem mais altas de juros

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira (29) após líderes de grandes bancos centrais reforçarem a mensagem de que continuarão elevando juros para combater a inflação.O índice japonês Nikkei subiu 0,12% em Tóquio hoje, a 33.234,14 pontos, enquanto o Hang Seng caiu 1,24% em Hong Kong, a 18.934,36 pontos, o sul-coreano Kospi recuou 0,55% em Seul, a 2.550,02 pontos, e o Taiex apresentou alta marginal de 0,04% em Taiwan, a 16.942,30 pontos.Na China continental, o Xangai Composto teve baixa de 0,22%, a 3.182,38 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,31%, a 2.027,32 pontos.Na quarta-feira (28) o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, mais uma vez indicou que o Fed poderá voltar a elevar juros antes do fim do ano, após a pausa na reunião de política monetária deste mês, durante evento do Banco Central Europeu (BCE) em Sintra, Portugal. Ao lado de Powell, os presidentes do BCE, Christine Lagarde, e do Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, também sinalizaram mais aumentos de juros. De modo geral, a mensagem foi a de que a inflação permanece muito alta, embora tenha desacelerado nos últimos meses.Em meio ao comportamento misto na Ásia, fabricantes de chips foram destaque positivo nesta quinta, após a americana Micron Technology divulgar resultados trimestrais melhores do que o esperado e projeções animadoras. A ação da Tokyo Electron saltou 2,64% no mercado japonês, a da Hua Hong Semiconductor avançou 2,02% em Hong Kong e a da SK Hynix subiu 1,93% em Seul.Na Oceania, a bolsa australiana ficou praticamente estável, com baixa marginal de 0,02% do S&P/ASX 200, a 7.194,90 pontos.