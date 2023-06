Bolsas da Ásia fecham mistas, após lucro industrial chinês e ganhos em NY

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira (28) após dados do lucro industrial chinês e o desempenho positivo de Wall Street na terça-feira.Na China continental, o índice Xangai Composto ficou estável, em 3.189,38 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,44%, a 2.021,03 pontos.Dados oficiais mostraram que o lucro das principais empresas industriais chinesas sofreu queda de 18,8% entre janeiro e maio em relação a igual período do ano passado. Apenas em maio, porém, o lucro caiu em ritmo anual mais lento do que em abril, de 12,6%.Em outras partes da Ásia, o Nikkei subiu 2,02% em Tóquio, a 33.193,99 pontos, o Hang Seng teve leve avanço de 0,12% em Hong Kong, a 19.172,05 pontos, e o Taiex registrou modesto ganho de 0,28% em Taiwan, a 16.935,63 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi apresentou baixa de 0,67% em Seul, a 2.564,19 pontos.O comportamento misto na região asiática veio após as bolsas de Nova York subirem na terça na esteira de dados econômicos encorajadores, que aliviaram temores de uma possível recessão nos EUA.Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, após pesquisa apontar desaceleração da inflação doméstica, que pode levar o BC da Austrália (RBA) a deixar seu juro básico inalterado na próxima semana. O S&P/ASX 200 avançou 1,10% em Sydney, a 7.196,50 pontos. A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) australiano diminuiu de 6,8% em abril para 5,6% em maio.