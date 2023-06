IPCA-15 sobe 0,04% em junho, ante alta de 0,51% em maio, afirma IBGE

Agência Estado

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) subiu 0,04% em junho, após ter avançado 0,51% em maio, informou na manhã desta terça-feira, 27, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).O resultado ficou levemente acima da alta de 0,03% esperada pelo mercado, segundo a mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast. As previsões iam de queda de 0,11% a alta de 0,11%.Com o resultado anunciado nesta terça, o IPCA-15 registrou um aumento de 3,16% no acumulado do ano. Em 12 meses, a alta foi de 3,40%, de acordo com o IBGE. As projeções para a variação em 12 meses iam de avanço de 3,21% a 3,47%, com mediana de 3,39%.Os preços de Transportes caíram 0,55% em junho, após queda de 0,04% em maio. O grupo deu uma contribuição negativa de 0,11 ponto porcentual para o IPCA-15.Os preços de combustíveis tiveram queda de 3,75% em junho, após avanço de 0,12% no mês anterior. A gasolina caiu 3,40%, após ter registrado queda de 0,21% em maio, enquanto o etanol recuou 4,89% nesta leitura, após alta de 3,62% na última.O Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, calcula o impacto de cada grupo no IPCA-15 com base na variação mensal e no peso mensal disponíveis no Sistema IBGE de Recuperação Automática (Sidra). O resultado pode ter divergências pontuais com o impacto divulgado pelo IBGE, que considera mais casas decimais do que as disponibilizadas publicamente na taxa de cada item.