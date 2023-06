Segunda parcela do 13º do INSS vai injetar mais R$ 2,5 bi na economia gaúcha

O abono deve injetar mais de R$ 2,5 bilhões na economia gaúcha até 7 de julho. No total, contando a primeira parcela, que foi paga entre final de maio e início de junho, serão cerca de R$ 5 bilhões a mais repassados pelo governo federal aos beneficiários do Estado A segunda parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a ser paga na última segunda-feira (26), junto ao benefício do mês, para quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.320).. No total, contando a primeira parcela, que foi paga entre final de maio e início de junho,

economista e professor de Gestão e Negócios da Uniritter, Christiano Ferreira, o acréscimo da antecipação do décimo chega em boa hora, considerando a realidade econômica do Rio Grande do Sul, que teve um recuo de 0,7% no Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre de 2023 De acordo com oChristiano Ferreira, o acréscimo da antecipação do décimo chega em boa hora, considerando a realidade econômica do Rio Grande do Sul,. "A economia gaúcha não está caminhando no mesmo ritmo da economia brasileira, que aponta a possibilidade de crescimento do PIB superior a 2% no final do ano. A medida da antecipação é interessante, porque a totalidade do décimo, em torno de R$ 5 bilhões, traz dinamismo para o mercado gaúcho e pode se transformar em consumo e em pagamento de dívidas", explicou.

Ele ressalta, ainda, que a injeção do valor pode provocar aumento eventual dos postos de trabalho. "É um impacto positivo nessa relação", afirmou o economista. O presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, Ivonei Pioner, concorda. "Isso é dinheiro que vem para o mercado, que é utilizado para a compra ou para os pagamentos de contas. A injeção de valores assim na economia, que fogem de valores mensais, são um um 'plus' para as vendas", considerou.

Décimo pode ser utilizado para quitar dívidas e pleitear descontos

Segundo uma pesquisa realizada pela Serasa, quatro em cada dez brasileiros, ou 37%, desejam utilizar a antecipação do décimo para negociar dívidas e 24% planeja usar o dinheiro para cuidar da saúde. O estudo também apontou que o País ganhou, em números absolutos, mais 3,4 milhões de inadimplentes com mais de 60 anos quando se compara o mês de abril de 2019 com abril de 2023, quando foi realizado o levantamento. Somente no RS, 21% dos inadimplentes têm acima de 60 anos.

Aproveitar o décimo para investir e quitar dívidas é o que fará a aposentada Lúcia Castro, que recebe a segunda parcela no primeiro dia útil de julho (3), já que sua faixa salarial fica entre três e quatro salários mínimos. "Esse benefício, que já vem sendo antecipado desde a pandemia, é um reforço para o orçamento familiar. Pretendo aproveitar para fazer umas reforminhas na casa e pagar umas dívidas em atraso", relatou.

O economista Christiano Ferreira pondera que essa é uma estratégia eficiente, pois as taxas de juros ainda estão elevadas, com a taxa Selic permanecendo em 13,75% conforme a ultima reunião do COPOM. "É interessante o pagamento das dívidas, isso alivia a relação com os débitos, tanto no longo quanto no curto prazo." Para quem pode investir em compras, ele aconselha que busque por fornecedores que ofereçam descontos atrativos, afinal, é possível usar o dinheiro do benefício para negociar compras à vista.

Uso racional dos recursos é essencial para planejar o segundo semestre



Apesar de ser uma oportunidade para o consumo, o professor de Gestão e Negócios da Uniritter argumenta que é preciso ficar alerta e usar racionalmente os recursos provenientes do 13º salário, uma vez que trata-se da antecipação de um benefício que aconteceria no final do ano, quando também há muitos gastos. "No início do ano, também temos uma série de contas importantes", disse Ferreira, se referindo ao IPVA (Imposto sobre a propriedade de veículos automotores), IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana), compras de material escolar e, claro, às compras de final de ano referentes aos festejos natalinos.

"A pressão financeira aumenta mais para o final e início do ano. É uma época em que também gastamos com lazer, férias. Por isso, é importante utilizar a gama financeira da antecipação para priorizar as ações que melhoram a vida do indivíduo em relação ao seu grau de endividamento. Assim, é possível ingressar no segundo semestre mais tranquilo", refletiu.

R$ 62,6 bilhões na economia nacional. A consulta do valor referente ao 13º pode ser checada online no aplicativo ou site Meu INSS O governo federal anunciou a antecipação do pagamento do 13º dos beneficiários da Previdência Social no dia 4 de maio. A medida, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), contempla 30 milhões de pessoas e injeta. A consulta do valor referente ao 13º pode ser checada onlineou sitee o saque pode ser feito em caixas eletrônicos e casas lotéricas.