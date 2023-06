Indústria lista 52 ações para melhorar fluxo de comércio em fronteira Brasil-Argentina

Um estudo desenvolvido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), identificou e analisou 52 soluções que podem contribuir para melhorar a fluidez do trânsito de mercadorias na fronteira terrestre entre Uruguaiana, no Brasil, e Paso de Los Libres, na Argentina. As recomendações foram apresentadas como contribuições para um plano de trabalho da Comissão Local de Facilitação do Comércio da região (Colfac-Uruguaiana). As informações são da assessoria de imprensa da Fiergs.



O estudo foi encaminhado à Secretaria da Receita Federal (SRFB) do governo brasileiro, para colaborar com a gestão coordenada de fronteira e promover melhorias, como uma maior eficiência e a redução de tempo e custo para empresas, órgãos e agências relacionadas ao comércio exterior brasileiro.



O levantamento analisa os principais desafios à efetiva implantação de uma gestão coordenada de fronteiras, com foco na simplificação das rotinas de importação e exportação, no estreitamento da integração regional e na identificação de soluções comuns para avançar no comércio bilateral. Para a análise, foram consultados representantes de empresas industriais, prestadores de serviços e outros atores envolvidos no processo de exportação, importação e trânsito aduaneiro na região.



"Neste estudo inédito, destacamos os problemas mais críticos enfrentados pela indústria em Uruguaiana e apresentamos soluções em quatro dimensões da gestão de fronteira: infraestrutura e alocação de recursos, coordenação e cooperação interna e externa, e integração com o setor privado. O avanço da agenda de facilitação e logística de comércio será essencial também para aprofundar as relações econômicas e comerciais entre Brasil e Argentina", explica a gerente de Comércio e Integração Internacional da CNI, Constanza Negri.

O diagnóstico destaca os problemas enfrentados nas trocas comerciais realizadas na fronteira de Uruguaiana como um projeto-piloto de análise, que poderá ser replicado em outros pontos de fronteira, a fim de garantir tanto o controle quanto a maior fluidez do comércio exterior brasileiro.



Em relação às exportações, 63% dos representantes empresariais consultados apontaram que o tempo de despacho e liberação das cargas em Uruguaiana é, em média, de 55h ou mais. E destes, 16,4% indicaram que os despachos chegam a ultrapassar cinco dias. Já nas importações, o percentual é semelhante: 63,7% apontaram que o tempo de despacho e liberação das cargas é em média, de 55h ou mais, sendo que em 18,2% dos casos, os despachos levam mais de cinco dias.



A escassez de funcionários para realizar as etapas do despacho é identificada como o problema mais crítico. Na exportação, 45% dos respondentes da consulta que integrou o estudo apontaram esse problema, enquanto na importação esse número aumenta para 59%. Os atrasos no despacho do lado brasileiro geram custos adicionais frequentes para 34% dos respondentes na exportação e para 36% na importação. Além disso, o baixo nível de cooperação bilateral entre o Brasil e a Argentina é indicado como um problema crítico por 30% dos respondentes na exportação e por 36% na importação.