Bolsas da Ásia fecham mistas, com otimismo de premiê chinês e após perdas em NY

Agência Estado

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quarta-feira (27) após comentários otimistas sobre a China e mais uma rodada de perdas em Wall Street.Nos mercados chineses, o Xangai Composto subiu 1,23%, a 3.189,44 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,35%, a 2.029,98 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng teve alta ainda mais expressiva, de 1,88%, a 19.148,13 pontos, interrompendo uma sequência de cinco pregões negativos.Mais cedo, o primeiro-ministro da China, Li Qiang, afirmou em discurso que o crescimento do país provavelmente acelerou no segundo trimestre e poderá atingir a meta oficial de "cerca de 5%" estipulada para este ano.Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, depois de acumular perdas por quarto sessões consecutivas. O S&P/ASX 200 registrou ganho de 0,56% em Sydney, a 7.118,20 pontos.Em outras partes da Ásia, os índices acionários acompanharam a fraqueza das bolsas de Nova York, que na segunda-feira estenderam perdas da semana passada, com desempenho particularmente fraco de empresas de tecnologia.O japonês Nikkei caiu 0,49% em Tóquio hoje, a 32.538,33 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi teve perda marginal de 0,03% em Seul, a 2.581,39 pontos, o Taiex recuou 1% em Taiwan, a 16.887,90 pontos.