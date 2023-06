Bolsas da Europa fecham quase estáveis, começando semana com cautela por quadro econômico

As bolsas da Europa fecharam perto da estabilidade nesta segunda-feira (26), em um começo de semana que conta com cautela diante das dificuldades que a economia global vem enfrentando. Indicadores na zona do euro sugerem uma atividade mais fraca, o que pode incluir um quadro recessivo, ao mesmo tempo em que o Banco Central Europeu (BCE) segue o seu processo de aperto monetário.



O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,08%, 452,77 pontos.



Pesquisa de mais cedo mostrou que o índice Ifo de sentimento das empresas alemãs caiu a 88,5 pontos em junho, mais do que o esperado, refletindo principalmente uma piora significativa do clima e das expectativas no setor manufatureiro, cuja atividade segue em contração.



A Capital Economics avalia que o resultado do índice Ifo significa "má notícia" para o país. O dado, junto com os índices de gerente de compras (PMI) publicados na última sexta-feira, indicam que o PIB da Alemanha, já em recessão técnica, provavelmente contraiu de novo no segundo trimestre. Em Frankfurt, o DAX recuou 0,11%, a 15.813,06 pontos



Para a Oxford Economics, a maioria dos analistas não espera que o rali do mercado de ações dure e, como mais aperto nas políticas parece quase inevitável, mais aperto nas condições financeiras é esperado. No entanto, a consultoria avalia que as condições atuais são favoráveis o suficiente para que mesmo vários aumentos nas taxas provavelmente não impeçam uma aterrissagem suave.

Nesta segunda-feira, o Banco Central Europeu (BCE) abriu um fórum sobre BCs em Sintra, Portugal. Na quarta-feira, 28, o evento reunirá os presidentes dos principais BCs do mundo, incluindo Jerome Powell (Fed), Christine Lagarde (BCE), Andrew Bailey (BoE) e Kazuo Ueda (Banco do Japão, BoJ).



O grupo varejista francês Casino Guichard-Perrachon, controlador do Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Brasil, divulgou uma atualização estratégica nesta segunda-feira, como parte de esforços para reestruturar dívidas com credores. Em Paris, a ação da empresa caiu 4,85%. Na cidade, o CAC 40 subiu 0,29%, a 7.184,35 pontos.

Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,11%, a 7.453,58 pontos. Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,12%, a 27.242,91 pontos. Em Madri, o Ibex 35 teve alta de 0,08%, a 9.274,00 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 avançou 0,68%, a 5.908,51 pontos.