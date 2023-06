INSS começa a pagar 2ª parcela do 13º dos aposentados nesta segunda-feira

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa a pagar a segunda parcela do 13º a aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílio nesta segunda-feira (26). A exemplo do que ocorreu em anos anteriores, a gratificação natalina foi adiantada para maio e junho.

A medida vai beneficiar cerca de 30 milhões de brasileiros, que receberão um montante de R$ 62,6 bilhões. Este é o quarto ano seguido que o benefício é antecipado para o primeiro semestre. A liberação dos valores segue o calendário de pagamentos da Previdência Social em 2023.

SEGUNDA PARCELA TEM DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA

A segunda parcela do 13º terá desconto do Imposto de Renda a quem entra na faixa que obriga a pagar o IR. Neste ano, o governo Lula mudou a tabela do imposto, atualizada em 1º de maio, e menos segurados pagam Imposto de Renda.

Agora, há cobrança do IR somente para quem ganha a partir de dois salários mínimos, o que dá R$ 2.640 em 2023. Quem tem a partir de 65 anos também paga menos imposto desde o mês em que faz aniversário.

Têm direito ao 13º quem recebe aposentadoria, pensão e auxílios. Ficam de fora do pagamento os segurados que ganham BPC (Benefício de Prestação Continuada) e renda mensal vitalícia.

O dinheiro cai na conta dos segurados sempre a partir do final no mês da competência que está sendo paga. Em junho, o pagamento começa no dia 26 para quem tem número de benefício com final 1, sem considerar o dígito. Os primeiros a receber são os beneficiários que ganham um salário mínimo. O piso subiu para R$ 1.320 em 1º de maio.

Depois, nos primeiros dias do mês seguinte, começa a liberação dos valores para quem ganha acima do mínimo até o teto do INSS, de R$ 7.507,49 em 2023. As datas de pagamento para este público vão de 3 a 7 de julho.

VEJA AS DATAS DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO INSS



Para quem ganha um salário mínimo de R$ 1.320

Final do benefício - Data do depósito

1 - 26/jun



2 - 27/jun



3 - 28/jun



4 - 29/jun



5 - 30/jun



6 - 03/jul



7 - 04/jul



8 - 05/jul



9 - 06/jul



10 - 07/jul

Para quem ganha acima do salário mínimo

Final do benefício - Data do depósito

1 e 6 - 03/jul



2 e 7 - 04/jul



3 e 8 - 05/jul



4 e 9 - 06/jul



5 e 0 - 07/jul

COMO É O PAGAMENTO DO 13º DO INSS?

Os valores pagos dependem de quando o segurado se aposentou. Para quem já estava aposentado em janeiro deste ano, o valor da primeira parcela corresponde a exatamente metade do benefício. A segunda parcela é paga com desconto do Imposto de Renda para quem é obrigado a pagar o IR.

Neste ano, a tabela do IR foi atualizada pelo governo, com elevação da faixa de isenção e desconto-padrão de R$ 528 sobre os rendimentos, o que fará com que os contribuintes paguem menos imposto. Além disso, 13,7 milhões devem ficar isentos do IR com a elevação da faixa inicial.

Para quem ainda não estava aposentado em janeiro de 2023, os valores liberados de 13º são proporcionais, conforme a quantidade de meses em que o segurado passou a receber a aposentadoria, a pensão ou o auxílio do INSS. A consulta para saber quanto irá receber é feita pelo aplicativo ou site Meu INSS.

COMO FAZER A CONSULTA PARA SABER O VALOR DO 13º DO INSS?

A consulta para saber quanto vai receber de 13º, de benefício mensal e o dia exato em que o dinheiro deverá cair na conta é feita no aplicativo ou site Meu INSS. Para acessar o Meu INSS, é preciso ter senha do Portal Gov.br.

Os valores, no entanto, estão disponíveis para a consulta apenas próximos à data de pagamento, Os extratos atualizados vão sendo liberados aos poucos. É comum que quem receba o salário mínimo consiga ver a confirmação dos valores antes dos demais segurados.

No entanto, a partir do dia em que o INSS faz o primeiro pagamento, o extrato atualizado é liberado a todos os segurados. Em maio, a previsão é a consulta liberada a todos a partir do dia 25 e, em junho, consulta liberada a todos a partir do dia 26.

VEJA COMO FAZER A CONSULTA AO 13º:



PELO SITE:

1 - Acesse www.meu.inss.gov.br

2 - Na página inicial, vá em "Entrar com gov.br"

3 - Depois, informe o CPF e clique em "Continuar"

4 - Na página seguinte, digite a senha e vá em "Entrar"

5 - Na página inicial, clique em "Extrato de Pagamento"

6 - É no extrato que estará informado o valor do pagamento mensal (código 101) e o valor do 13º salário (código 104)

7 - Se houver empréstimo consignado, também aparecerá no extrato

8 - É possível gerar o PDF, clicando no final da página em "Baixar PDF"



PELO APLICATIVO:

1 - Abra o app Meu INSS

2 - Clique em "Entrar com gov.br"

3 - Informe o CPF e vá em "Continuar", depois, digite sua senha e vá em "Entrar"

4 - Na página inicial, vá em "Extrato de pagamento"

5 - Clique na seta ao lado do pagamento de abril, que o extrato será aberto

6 - É no extrato que estará informado o valor do pagamento mensal (código 101) e o valor do 13º salário (código 104)

7 - Se houver empréstimo consignado, também aparecerá no extrato

8 - É possível gerar o PDF, clicando no final da página em "Baixar PDF"