Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, com temor de recessão

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira (26) em meio a preocupações renovadas sobre uma possível recessão.Voltando de dois dias de feriados, os mercados chineses tiveram perdas expressivas: o Xangai Composto caiu 1,48%, a 3.150,62 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,81%, a 2.002,93 pontos.Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei cedeu 0,25% em Tóquio, a 32.698,81 pontos, o Hang Seng caiu 0,51% em Hong Kong, a 18.794,13 pontos, e o Taiex registrou queda de 0,83% em Taiwan, a 17.059,24 pontos, também na volta de feriados.Exceção, o sul-coreano Kospi avançou 0,47% em Seul, a 2.582,20 pontos.O predomínio do mau humor na região asiática veio após as bolsas de Nova York e europeias terminarem a semana passada em tom negativo, à medida que dados de atividade fracos dos EUA e da zona do euro, aumentos de juros por vários bancos centrais, incluindo o Banco da Inglaterra (BoE), e alertas de que o Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) deverá voltar a elevar juros reavivaram temores de recessão.Investidores na Ásia também mantiveram a cautela após uma insurreição fracassada do grupo paramilitar Wagner na Rússia, no fim de semana, gerar mais incertezas sobre a guerra na Ucrânia.Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo quarto pregão seguido hoje. O S&P/ASX 200 recuou 0,29% em Sydney, a 7.078,70 pontos.