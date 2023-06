Sine Municipal oferece 1.592 vagas de emprego nesta semana em Porto Alegre

A semana começa com 1.592 novas vagas de emprego, a partir desta segunda-feira (26), na unidade municipal do Sine em Porto Alegre. Em destaque estão 174 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Nas vagas gerais, o setor da construção civil desponta com 110 oportunidades para auxiliar de logística e 77 para pedreiro.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura de Porto Alegre abre 254 vagas de estágio para nível superior e técnico