Com mais de R$ 1,5 bilhão em negócios, Transposul supera expectativas

Foram mais de RS 1,5 bilhão em negócios e 20 mil visitantes durante os quatro dias de evento . A 23ª edição da TranspoSul, feira de transportes e logística realizada na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre, encerrou, nesta sexta-feira (23), superando as expectativas dos expositores e da organização.



Para o presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística do Rio Grande do Sul (Setcergs), Sérgio Gabardo, apesar do momento difícil para o mercado de transportes, o setor avança com inovação e interação entre montadoras e mantém os expositores otimistas. "Na última vez em que falei com eles, vários disseram que estavam surpresos com os resultados", ponderou.

Como outro ponto alto da feira, Gabardo ressaltou, ainda, a certificação de várias empresas em segurança viária, programa desenvolvido pela Volvo. "Nós vamos continuar com o programa", afirmou.

Na quinta-feira (22), o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve presente no evento e atraiu apoiadores, em sua primeira visita a Porto Alegre após deixar a presidência Na sua avaliação, a feira manteve um bom movimento durante os quatro dias. "No último dia, por ser sexta-feira, poderíamos ter um movimento menor, mas está todo mundo aqui, porque é uma oportunidade de trocar conhecimento e crescer."

Sustentabilidade marca edição da 23ª edição da TranspoSul

Entre os cem expositores presentes na 23ª edição da TranspoSul, um tema era recorrente: sustentabilidade no setor de logística. De acordo com presidente da Setcergs, Sérgio Gabardo, o transportador entendeu que é hora de mudar quando o assunto é meio ambiente e economia de recursos.

"O transportador viu que precisa mudar, há uma transformação mundial pensando em sustentabilidade. Temos que nos comprometer com essas práticas e todo dia precisamos fazer um pouco mais", refletiu o presidente do sindicato.

Esse é o caso da empresa Hoff, que realiza a recapagem de pneus há 38 anos e que tem apostado cada vez mais em tecnologia para tornar o processo mais produtivo. Um pneu recapado pode custar três vez menos do que um novo, além de economizar recursos naturais para confecção da borracha, como o petróleo.

"O processo (recapagem) é um dos maiores exemplos de sustentabilidade e reciclagem do mundo", afirmou o gerente comercial da Hoff, Tiago Azevedo. Ele destacou também que os pneus de recapagem duram por uma quilometragem maior do que o pneu novo. Na empresa dele, são recapados, por mês, 16 mil pneus.

Sobre o movimento e os negócios durante os dias de feira, o gerente comercial se manteve muito otimista. "Eu participei de todas as feiras, para nós é a principal feira do segmento. E essa está sendo a feira modelo em questão de prazo, horário, e a quantidade de público também surpreendeu", avaliou Azevedo.

Em destaque na TranspoSul também esteve o caminhão 100% elétrico da Volkswagen, o E-Delivery. Com seis packs de bateria e 192 KW e autonomia de 250 quilômetros, o caminhão funciona sem diesel e é ideal para trânsito em cidades. "É carbono zero. Não é o futuro, é o presente", explicou o consultor comercial da fabricante de automóveis, Pedro Rodrigues.

Segundo ele, a feira foi importante para apresentar o veículo a potenciais compradores. "É um produto diferente, desperta muito interesse e intenção de compra", finalizou.