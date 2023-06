Ibovespa mantém queda leve em nova sessão de realização de lucros

Agência Estado

O Índice Bovespa sustenta queda leve nos negócios da manhã desta sexta-feira (23) dando continuidade ao movimento de realização de lucros iniciado na véspera. O movimento é comandado pelas ações de commodities e dos bancos - bloco de maior peso na composição do índice.Para João Piccioni, analista da Empiricus Research, os aumentos de juros em bancos centrais pelo mundo e os dados mais fracos das economias justificam mais um dia de realização de lucros na Bolsa brasileira, mas ele ressalva que o desempenho das ações domésticas é comedido, levando em conta o quadro de aversão ao risco no exterior."O mercado foi um tanto imediatista ontem (quinta-feira) ao analisar o tom do Banco Central na reunião de política monetária e houve algum exagero. Hoje já vemos a curva de juros voltando a fechar, o que mostra que o afrouxamento monetário está na conta dos investidores", disse.Às 11h47 desta sexta, o Ibovespa tinha baixa de 0,30%, aos 118.580,86 pontos. Petrobras ON e PN caíam 1,22% e 1,80%, influenciadas pela queda dos preços do petróleo o mercado internacional. Vale ON recuava 1,53%. Os papéis do setor financeiro tinham baixas moderadas, com destaque para Bradesco PN, que perdia 1,01%, a maior baixa entre os papéis do setor.