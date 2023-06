Sulpetro alerta para retorno de impostos federais sobre combustíveis

O Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Rio Grande do Sul (Sulpetro) comunica que, a partir de informações divulgadas pelas distribuidoras, a reoneração do PIS/Cofins e da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) sobre a gasolina e do PIS/Cofins e sobre o etanol e GNV passará a ocorrer a partir do dia 29 de junho deste ano, conforme interpretação do texto da Medida Provisória 1163, feito pelas companhias. Com o fim da vigência da Medida Provisória neste mês e o consequente retorno dos impostos federais, a estimativa da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis) é de que haja um impacto de R$ 0,3384 na gasolina comum, de R$ 0,2218 no etanol e de 9,25% no valor do GNV. Além disso, o Sulpetro já recebeu relatos de revendedores de combustíveis sobre a possibilidade de restrição de pedidos, por parte das distribuidoras, nesta semana ainda, para adequação de estoque das companhias.