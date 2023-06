'Investidores precisam ter segurança jurídica e financeira'

O embaixador dos Países Baixos no Brasil, André Driessen, visita Porto Alegre para uma agenda de três dias. Uma das programações é o encontro de embaixadores, nesta quinta-feira, organizado pela Federasul. Em entrevista exclusiva ao Jornal do Comércio, ele falou sobre as iniciativas que aproximam Holanda e Rio Grande do Sul para desenvolvimento portuário.

Jornal do Comércio - Como o senhor enxerga o avanço da parceria entre RS e Holanda para desenvolver portos mais sustentáveis e hidrogênio verde?

André Driessen - - É um momento de grandes oportunidades. Depende também dos parceiros, do que eles querem, pois não estamos forçando nada, estamos apenas conectando dois ecossistemas, os portos na Holanda, não só de Roterdã, mas sim toda a experiência de transformação sustentável dos portos, e os daqui. Roterdã ainda é um porto bastante fóssil, que utiliza petróleo, carvão, gás e está em processo de, em 20 ou 25 anos, ser um porto de energia renovável, de produção de hidrogênio verde, com conexão com os parques eólicos do norte do país. Já aqui há muito potencial para energia eólica, especialmente no Rio Grande do Sul, e energia solar. Isso vai ser importante para garantir a segurança energética do país. É possível trocar experiências sobre o que deu certo e o que não deu certo na experiência Holandesa.

JC - Quais experiências?

Driessen - Por exemplo, décadas atrás, na Holanda, precisava-se de muito subsídio para fazer uma concessão de energia eólica; agora esses parques são construídos sem subsídio, simplesmente com investimento privado, com licitação, com leilão, é um aprendizado. Acredito que o Brasil vai começar com esse processo, então, liderado por transição energética. Imagino que o desenvolvimento sustentável para os portos também pode se estender a outros modais, como ferroviário, fluvial. No Brasil, os portos são muito importantes, pois são a saída de 80% dos produtos para o exterior, logo o desenvolvimento dos portos também é essencial.

JC - A partir da carta de intenção, assinada em maio, quais são os próximos passos para fortalecer a parceria?

Driessen - Vamos fazer conferências lá e cá. A primeira fase é focar em estudos de factibilidade para identificar pontos que precisamos elaborar mais.

JC - Tem algum ponto que você considera mais importante para atrair os investidores ao Porto de Rio Grande?

Driessen - Acho que é preciso identificar elementos da regulamentação que ainda faltam, temos que falar com os governos estadual e federal, porque esses investimentos são de longo prazo, e os investidores precisam de segurança jurídica, econômica e financeira por, pelo menos, 30 anos. Faltam tópicos dentro do marco regulamentário, a Holanda pode contribuir, inclusive, nesse desenvolvimento legal. Eu sei que existem muitos planos para construir parques eólicos na costa nacional, mas os leilões não acontecem porque faltam elementos na regulamentação brasileira.

JC - Como Holanda e Rio Grande do Sul podem trabalhar juntos no setor agrícola?

Driessen - Vemos muito potencial de cooperação na agricultura de precisão, porque, em relação à grande agricultura de soja e milho e outros grandes commodities, o Brasil tem a sua própria expertise.

JC - Então a agricultura de precisão seria para os pequenos e médios produtores?

Driessen - Um pequeno produtor ainda está perdendo de 30% a 40% de sua colheita por causa da forma de colheita, armazenamento e transporte. Na Holanda desenvolvemos a fundo a cadeia agro logística, é algo em que podemos trabalhar intensamente, seria uma grande vantagem para o pequeno e médio produtor e teria um efeito socioeconômico muito forte nas áreas de horticultura, fruticultura e até flores.