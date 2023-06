Bolsas da Europa fecham em baixa, pressionadas por aperto de BCs e alta de juros pelo BoE

As bolsas da Europa fecharam em baixa nesta quinta-feira (22), pressionadas por maior aperto monetário por uma série de bancos centrais de economias desenvolvidas. O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) elevou juros em 50 pontos-base (pb), a 5,0%, em meio à inflação persistente, enquanto alguns analistas esperavam que o BC inglês poderia elevar juros em 25 pontos-base.



Outras autoridades monetárias também elevaram taxas, enquanto o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, fez declarações sobre a continuidade do ciclo de aperto monetário.



O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,54%, a 454,52 pontos.



Para Edward Moya, analista da Oanda, a perspectiva de crescimento global está se deteriorando rapidamente, à medida que os principais bancos centrais estão realizando mais aumentos de juros e sinalizando que mais aperto está chegando. "O aperto agressivo daqui em diante vai torpedear a economia", avalia.



Os bancos centrais da Suíça e da Noruega elevaram seus juros básicos nesta quinta-feira, em meio à persistência da inflação na Europa.



Para a Capital Economics, a alta do juro básico do BoE a 5% não deverá ser a última, diante da inflação elevada e duradoura do Reino Unido.



"Achamos que a batalha da inflação está longe de ser vencida", diz a consultoria.



Para a Capital, o BoE deverá elevar seu juro ao menos mais uma vez em agosto, a 5,25%, e mantê-lo nesse nível até o segundo semestre do ano que vem. Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,76%, a 7.502,03 pontos.



Nos EUA, na quarta-feira, Powell reforçou que o Fed pretende voltar a elevar juros antes do fim do ano, ao avaliar que o processo de trazer a inflação no país de volta à meta oficial de 2% será "relativamente longo".



Entre as empresas, a ação do Casino Guichard Perrachon, controlador do Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Brasil, teve baixa de 3,18% na Bolsa de Paris após o grupo varejista francês anunciar a venda de participação residual no Assai.



Na cidade, o CAC 40 caiu 0,79%, 7.203,28 a pontos. Já em Frankfurt, o DAX recuou 0,22%, a 15.988,16 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve queda de 0,72%, a 27.410,08 pontos.



Em Madri, o Ibex 35 caiu 0,76%, a 9.365,00 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 teve recuo de 0,92%, a 5.946,18 pontos.