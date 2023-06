Pesquisa mapeia hábitos do apostador brasileiro

Com a popularização dos sites ou aplicativos de apostas esportivas no País, cresceu o interesse sobre o tema. Nessa esteira, subiu também as possibilidades de fraudes e de endividamentos da população. Nesse contexto, culminado pela criação de uma CPI para investigar a prática, o Aposta Legal Brasil encomendou pesquisa junto à junto à Opinion Box para entender o comportamento dos jogadores e questões relacionadas ao assunto.

A hábito de arriscar dinheiro é bastante comum entre os Brasileiros. De acordo com o levantamento, 78% dos brasileiros afirmam já ter participado algum tipo de aposta, sendo que 54% dizem fazer dívidas ou pedir emprestado para esse fim, e 51% admitem perder muito dinheiro ou não ter limites nesses casos.

Além disso, 37% dizem já terem perdido mais do que o planejado e 28% relatam ter ficado ansioso ao jogar. Embora a frequência de apostas seja alta, o valor médio gasto mensalmente por esses apostadores não é elevado: mais da metade dos consumidores (54%) despende menos de R$ 50 por mês.

Como já era de se esperar no país do Penta, o futebol desponta como o esporte favorito dos brasileiros, representando 80% das preferências. Mas os eSports – competições em que se utilizam jogos eletrônicos – surpreendem, aparecendo como a segunda modalidade mais buscada (13%). Em terceiro lugar ficou o basquete, com 12% das preferências.

Entre aqueles que já realizaram suas apostas por meio de sites ou aplicativos de apostas esportivas (como Betano, Bet365 e PixBet), 6 em cada 10 pessoas dizem apostar pelo menos uma vez por semana, enquanto 8 em cada 10 tem costume de apostar ao menos uma vez ao mês.





Metodologia

Em maio de 2023, foram entrevistados 501 brasileiros maiores de 18 anos, distribuídos em todas as classes sociais e moradores nas cinco Grandes Regiões do país. Destes, 51% dos são do sexo feminino e 49%, do sexo masculino.