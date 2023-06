Votação do projeto de lei do Carf fica para o dia 3 de julho,

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que a votação do projeto de lei que retoma o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Administrativos (Carf) ocorrerá no dia 3 de julho. De acordo com o líder do Centrão, o relator Beto Pereira (PSDB-MS) pediu até semana que vem para apresentar seu parecer.Nesta quarta-feira (21), o ministro Fernando Haddad (Fazenda) e o presidente do Conselho da Esfera Brasil, João Camargo, discutiram a criação de um comitê para discutir mudanças nas autuações da Receita Federal e no Carf, o conselho de apelações dos contribuintes. A principal proposta é a exclusão de juros e multa da dívida tributária questionada pelas empresas no Carf. Somente a multa, eleva o valor original da autuação em 150%. O pleito é de que só haja incidência de juros no período.Além disso, o grupo pede um prazo de 180 dias para evitar que a questão seja judicializada.O comitê seria formado pelo relator do projeto de lei do Carf (Conselho de Administração de Recursos Fiscais), deputado federal Beto Pereira e representantes da Receita Federal e do empresariado.