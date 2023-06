Impacto do programa de descontos em carros zero é pequeno no varejo de usados

programa lançado pelo governo federal de descontos em carros zero nas vendas de veículos usados foi pequeno. Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Veículos de Peças e Acessórios para Veículos do Rio Grande do Sul (Sincopeças-RS), Marco Antônio Vieira Machado, a medida "alterou um pouco a dinâmica" comercial do setor. Ele afirma que as preocupações dos empresários do ramo são outras. O impacto do. Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Veículos de Peças e Acessórios para Veículos do Rio Grande do Sul (Sincopeças-RS), Marco Antônio Vieira Machado, a medida "alterou um pouco a dinâmica" comercial do setor. Ele afirma que as

Segundo Machado, o programa de descontos atingiu apenas a venda dos automóveis seminovos ou usados em uma faixa específica de preços. "Afetou aquela faixa de veículos abaixo dos R$ 90 mil até os R$ 50 mil", diz o presidente. Ele avalia que as vendas dos demais carros, abaixo ou acima destes valores, não foram afetadas pelos programa do governo.



Os empresários do segmento observaram, no entanto, uma redução nas vendas quando o governo anunciou que realizaria o programa, em maio, mas não o lançou. Este desaquecimento após o anúncio também foi observado nas concessionárias de carros novos, que avaliam que os consumidores seguraram os investimentos após o anúncio para comprarem os veículos a preços menores. "O programa afetou (o varejo de carros usados) antes de entrar", diz Machado.



Os varejistas relatam o mesmo que o presidente do Sincopeças. "Muita gente em maio cancelou as compras para comprar em junho com desconto, aí chegou um desconto muito ínfimo", afirma Alexandre Vieceli, proprietário da Vieceli Automóveis. Porém, mesmo com o desaquecimento no final de maio, Viaceli afirma que não sentiu nenhum consequência nas vendas após o lançamento da medida. A gerente da Movida Ipiranga, Lubia Romero Costa, acompanha o empresário e diz que "o impacto (do programa) para nós dos seminovos ainda não chegou".



Para o presidente do Sincopeças-RS, o principal problema para os comerciantes de carros usados é o crédito escasso. "O mercado de veículos é um mercado muito dependente do crédito", afirma Machado. "O pessoal já vinha sentindo dificuldade de venda por conta do crédito muito caro, e o mau humor da classe média em termos de renda e economia no curto e médio prazo", completa Machado.