Indicado para BC, Galípolo é exonerado do Ministério da Fazenda

Indicado para assumir a Diretoria de Política Monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo foi exonerado nesta terça-feira (20) da função de secretário executivo do Ministério da Fazenda. Ex-assessor de Fernando Haddad na prefeitura de São Paulo e ex-diretor do WhatsApp no Brasil, o advogado Dario Durigan assume o cargo, o segundo mais importante na pasta.



Assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o decreto com a exoneração de Galípolo e a nomeação de Durigan foi publicado na edição desta terça-feira (20) do Diário Oficial da União. Lula assinou a substituição antes de embarcar para a viagem oficial à Itália e à França.



No próximo dia 27, Galípolo passará por sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. A comissão também ouvirá Ailton Aquino, servidor de carreira do BC indicado para a Diretoria de Fiscalização da instituição.

O Ministério da Fazenda informou que, no início da tarde, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, agradeceu o trabalho de Galípolo e deu boas-vindas a Durigan. A pasta divulgou uma foto em que os dois aparecem acompanhados de Haddad e de todos os secretários e assessores especiais da pasta.

Substituto



Advogado formado pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre em Direito e Pesquisa Jurídica pela Universidade de Brasília (UnB), Durigan foi assessor especial de Haddad na prefeitura de São Paulo em 2015 e 2016. De 2017 a 2020, foi advogado sênior da Consultoria Jurídica da União em São Paulo. No início do ano, foi diretor de Políticas Públicas do WhatsApp no Brasil e atuou nas negociações do projeto de lei das fake news (notícias falsas) no Congresso Nacional.



Anteriormente, Durigan foi coordenador de projetos do Departamento de Gestão Estratégica da Advocacia Geral da União (AGU) de março de 2010 a agosto de 2011. Em seguida, foi assessor da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República de 2011 a 2015, no governo de Dilma Rousseff.