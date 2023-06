Conheça a especialista responsável por popularizar as Havaianas no exterior

De produto de uso popular no Brasil para objeto do desejo de artistas hollywoodianos, a marca Havaianas passou por uma virada pouco vista no mercado exportador. A responsável por esta transformação, à frente do setor de novos mercados da Alpargatas no início dos anos 2000, Angela Hirata esteve na Capital para participar do Almoço da Exportação. O evento precede o Prêmio Exportação RS, e foi realizado na manhã desta terça-feira (20), na sede da Fecomércio.

Descendente de japoneses, a especialista também atuou como presidente da Japan House São Paulo e é fundadora da Suriana Trading, empresa de consultoria de mercado internacional e nacional. A especialista conversou com o Jornal do Comércio antes da sua palestra.

Jornal do Comércio – O case das Havaianas é um dos mais emblemáticos em termos de exportação e de virada de marca. Quais foram as estratégias utilizadas pela senhora e sua equipe para conseguir esta virada?

Angela Hirata – O nosso projeto de internacionalizar as Havaianas teve início em 2001. Para isso, contei com a equipe do comércio internacional que já estava lá, mas era desacreditada na época. Mas quando eu entrei eu percebi que eles entendiam muito de comércio internacional, e quando comecei a explicar o que que eu penso, vi que os olhos deles brilharam. Após algumas estratégias de alinhamento, passamos a falar a mesma língua.

JC – Em relação às relações com outros países, como vocês direcionaram os projetos?

Angela – Assim como um bom entrosamento com a equipe, é preciso ter trades estratégicos para cinco continentes. Mas as primeiras portas que se abriram foram as da América do Sul, onde tivemos um intenso trabalho por muito tempo. Paralelamente a isso, eu fui com a equipe para a França, onde a moda transborda. O sucesso lá foi muito rápido. Em seguida, já veio Londres e demais países da Europa.

JC – Vocês fizeram alguma adaptação no produto, em termos de materiais e design, para entrar no mercado externo?

Angela – Não, nós trabalhamos a internacionalização com os mesmos produtos que trabalhamos aqui. O chinelo vendido aqui é exatamente o mesmo vendido lá fora. Não há razão para se perder a identidade do produto, que tem uma qualidade excepcional, feito com borracha expandida e não de plástico.

JC – A que se deve o sucesso inverso, da valorização das sandálias aqui no Brasil?

Angela – Na verdade, todo mundo desejava usar Havaianas, só que tinha vergonha. A partir do momento em que a marca foi reposicionada em países como França, ícone fashion, naturalmente as pessoas começaram a desejar consumir aqui também.

JC – Em relação ao preço, são praticados valores diferenciados aqui e lá fora?

Angela – Em termos de valores, o preço daqui corresponde ao preço de lá. Não sai exatamente o mesmo, porque são incluídos os custos e tarifas diferenciadas em cada país. O espaço da loja pode ser mais caro ou mais barato, dependendo do local, assim como os impostos. Mas também há casos em que você agrega algum outro valor, como cristais Swarovski nas tiras, por exemplo. Isso muda o preço.

JC – A senhora acha que o fato de atores e atrizes hollywoodianos terem aderido à moda das Havaianas contribuiu para o sucesso internacional?

Angela – A Nicole Kidman já era adepta da marca e, consequentemente, levou o seu marido na época, o Tom Cruise, a usar também. Eles gostaram da ideia, passaram a divulgar entre as pessoas de Hollywood, e caiu nas bênçãos desses artistas. Sabendo disso, nosso distribuidor na Califórnia passou a oferecer para as celebridades e distribuiu aos participantes do Oscar. Isso só reforçou a tendência.