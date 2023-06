Evento destaca a importância da exportação para a economia gaúcha

Um dos mais expressivos cases de negócios internacionais, a apresentação das estratégias que levaram à grande virada das Havaianas ao mercado mundial foi destaque em um evento prévio do Prêmio Exportação RS, nesta terça-feira (20), em Porto Alegre. Durante palestra realizada em almoço promovido pela Fecomércio-RS, a ex-diretora de Comércio Exterior da Alpargatas, Angela Hirata, contou como alçou a marca de chinelos e sandálias de forma significativa no mercado mundial.

Em três anos, ela levou a empresa a exportar para cinco continentes em mais de 80 países, buscando espaço nas vitrines internacionais de luxo. Hoje, está em mais de 150 países, com o mesmo conceito e status.

“Além de contar com uma equipe muito alinhada e que entenda bem do assunto, foi importante contar com trades importantes em cada um dos cinco continentes. Eu mantive a mesma equipe, antes desacreditada pela empresa, mas que conhecia muito mais do ramo do que se pensava”, explicou Angela.

Ao longo da manhã, a Arena da Exportação Connects abordou temas como a inteligência artificial e a utilização do digital no mercado de exportação. O presidente do Conselho do Prêmio Exportação RS, Fabrício Forest, afirmou que “a internacionalização é um caminho perene e não pode ser ligado e desligado de acordo com a cotação do dólar”.

Para ele, a inovação é fundamental para que as companhias se mantenham competitivas, “especialmente no mercado externo, onde a competição torna-se ainda maior”. Em sua apresentação, a analista sênior da Gerência de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiergs, Marina Finestrali, destacou a importância do levantamento e da análise de dados para a implantação e desenvolvimento das exportações.

“Todas as informações que uma equipe irá coletar precisam ser usadas para a empresa tomar as melhores decisões", salientou. De acordo com a especialista, as três principais deliberações devem passar pela escolha dos mercados, pelo posicionamento do seu produto nestas outras localidades e da precificação (junto das questões tributárias).

Na recepção da feira, representantes de empresas vencedoras de edições anteriores – Pisani, Martplast, Forbal, Bebidas Chiamulera, Docile, Weber Haus e Interlink – expuseram produtos. A Stihl Ferramentas Motorizadas, primeiro lugar na categoria Destaque Mercadológico do ano passado, também integrou o evento. “Estamos fazendo 50 anos da fábrica aqui no Brasil, e hoje 50% da nossa produção é exportada. Por isso, é bastante significativo este reconhecimento, consagrando todo o nosso esforço”, afirma Silvana Carvalho, diretora de logística e distribuição da Stihl.