Bolsas da Ásia fecham em baixa, após decepção com corte de juros na China

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta terça-feira (20) após a China decepcionar com uma redução de juros mais modesta do que se previa.Nos mercados chineses, o Xangai Composto recuou 0,47%, a 3.240,36 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve perda marginal de 0,05%, a 2.080,44 pontos.O banco central chinês (PBoC) cortou hoje suas principais taxas de juros em 10 pontos-base, após reduzir juros secundários ao longo da semana passada. Alguns economistas, porém, esperavam um corte mais agressivo, de 15 pontos-base, em um momento em que a recuperação da segunda maior economia do mundo dá claros sinais de desaceleração.O Goldman Sachs, por exemplo, ajustou para baixo sua projeção de alta do Produto Interno Bruto (PIB) chinês este ano, de 6% para 5,4%.Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 1,54% em Hong Kong, a 19.607,08 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi mostrou leve queda de 0,18% em Seul, a 2.604,91 pontos, e o Taiex cedeu 0,52% em Taiwan, a 17.184,91 pontos.Exceção, o Nikkei apresentou ligeiro ganho de 0,06% em Tóquio, a 33.388,91 pontos, sustentado em parte por tradings japonesas nas quais a Berkshire Hathaway elevou participação.Na Oceania, a bolsa australiana ignorou o viés negativo da Ásia pelo segundo dia consecutivo, encerrando o pregão no maior nível em dois meses, após ata do RBA, como é conhecido o BC do país, mostrar que a recente decisão de elevar seu juro básico foi apertada. O S&P/ASX 200 avançou 0,86% em Sydney, a 7.357,80 pontos.