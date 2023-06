Bolsas da Ásia fecham em baixa, com decepção por falta de novos estímulos na China

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta segunda-feira (19) em meio à decepção com a falta de novos estímulos econômicos na China.Entre os mercados chineses, o índice Xangai Composto recuou 0,54%, a 3.255,81 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto mostrou leve perda de 0,09%, a 2.081,49 pontos.Na sexta-feira (16), uma reunião do Conselho Estatal da China terminou sem medidas concretas para impulsionar a economia, contrariando a expectativa de adoção de novos estímulos direcionados, em especial para reanimar o setor imobiliário.A esperança de incentivos mais amplos veio após o banco central chinês (PBoC) reduzir uma série de taxas de juros em 10 pontos-base. No fim da noite desta segunda, pelo horário de Brasília, espera-se que as principais taxas de juros chinesas também sejam cortadas.Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei caiu 1% em Tóquio, a 33.370,42 pontos, em uma possível correção técnica após acumular ganhos por 10 semanas consecutivas, enquanto o Hang Seng recuou 0,64% em Hong Kong, a 19.912,89 pontos, o sul-coreano Kospi cedeu 0,62% em Seul, a 2.609,50 pontos, e o Taiex registrou ligeira baixa de 0,08%, a 17.274,56 pontos.Investidores também acompanham esforços diplomáticos de China e EUA para tentar superar tensões na relação bilateral. Em visita a Pequim, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, irá se reunir nesta segunda-feira com o presidente chinês, Xi Jinping. Neste domingo, Blinken teve encontro com o ministro de Relações Exteriores do país, Qin Gang.Na Oceania, a bolsa australiana ignorou o tom negativo da Ásia, impulsionada por ações de grandes bancos domésticos. O S&P/ASX 200 avançou 0,60% em Sydney, a 7.294,90 pontos.