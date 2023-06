ExpoBento fecha com perspectiva de R$ 40 milhões em negociações

A 31ª edição da ExpoBento e a 18ª da Fenavinho durante 11 dias, a mescla entre experiências - digitais e físicas chegaram ao fim neste domingo com público de 262 mil visitantes durante os 11 dias de exposição. Assim,- e atrativos clássicos da feira e da festa conjugaram a receita para mais uma edição de êxito. "Temos a certeza de ter entregue aos expositores, aos patrocinadores, aos visitantes e a toda comunidade mais uma edição da feira e da festa à altura da representatividade desses grandes eventos", disse o diretor-geral da 31ª ExpoBento, Bruno Benini.

quase 500 marcas apresentaram ao público cerca de 30 mil itens. Do dia 8 de junho, quando feira e festa foram abertas, até o dia 18,Essa maratona deve proporcionar negócios na casa de pelo menos R$ 40 milhões, contabilizando as centenas de transações que a feira continua promovendo após sua conclusão.

Benini só lamentou as condições climáticas que prejudicaram a visitação. Nada, entretanto, que tenha tirado aquilo que mais importa: a satisfação do público e dos expositores. "É verdade que o fator climático infelizmente não colaborou da forma que gostaríamos para o fluxo de visitantes, com as fortes e recorrentes chuvas que acompanhamos nos últimos dias. Mesmo assim, encerramos a edição com avaliação positiva dos números e, sobretudo, da qualidade das experiências que todos tiveram na ExpoBento e na Fenavinho", comentou Benini.

estar na ExpoBento é frequentar uma vitrine que abre portas e auxilia no próprio desenvolvimento dos negócios. Além do networking que a feira proporciona,A Cerâmica Kaspary, surgida em Bom Princípio, é exemplo disso. "Uma das proprietárias da empresa comentou, nesta semana, que começou a vender bastante nessa região depois de participar da ExpoBento", diz o engenheiro civil da empresa, Gabriel Bottin.

Participante de longa data da feira, ainda quando as telhas eram o carro-chefe da empresa, a Kaspary hoje foca no mercado de lajes pré-fabricadas e blocos cerâmicos. É isso que a indústria está apresentando aos visitantes. "Para nós, a feira sempre foi para fincar bandeira, mostrar nosso nome, evidenciar a marca e fazer contatos, independentemente da região, porque aqui vem gente de diversos lugares, então, sempre é satisfatório estar aqui", prossegue Bottin.

Essa mesma sensação foi compartilhada pelo coordenador do comitê da 18ª Fenavinho. "A Fenavinho é um movimento de valorização histórica, cultural e comunitária, que enaltece nossas origens e brinda nosso produto mais emblemático, que é o vinho", afirmou Rodrigo Valerio, coordenador da Fenavinho.