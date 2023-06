Dólar sobe 0,36% em dia de correção, mas fecha semana com baixa de 1,16%

Agência Estado

Após cinco pregões consecutivos de queda, período em que acumulou desvalorização de 2,46%, o dólar à vista subiu na sessão desta sexta-feira (16). Pela manhã, a divisa ensaiou tocar os R$ 4,85, ao registrar máxima a R$ 4,8498, mas perdeu fôlego ao longo da tarde com pressão vendedora no mercado futuro. Com mínima a R$ 4,8088, o dólar encerrou cotado a R$ 4,8196, avanço de 0,36%. Segundo operadores, houve um movimento natural de ajuste de posições e realização de lucros no mercado doméstico, induzido pelo sinal predominante de alta da moeda americana em relação a divisas emergentes e de países exportadores de commodities.Apesar do respiro hoje, o dólar à vista encerrou a semana com perda de 1,16% em relação ao real, na esteira da pausa no aperto monetário pelo Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) e do anúncio da mudança da perspectiva do rating brasileiro (BB-) de estável para positiva pela S&P Global. Com queda em nove dos 11 pregões de junho, o dólar tem desvalorização de 5,00% no mês e de 8,72% no ano.Termômetro do comportamento da moeda americana frente a pares, o índice DXY subiu hoje e voltou a ultrapassar a linha dos 102,400 pontos na máxima, com ganhos de mais de 1% ante o iene, após o Bando do Japão (BoJ) manter a política monetária expansionista. Além disso, monitoramento do CME Group mostrou que as chances de juros no fim do ano nos EUA acima dos níveis atuais voltaram a ser majoritárias. Na semana, contudo, o Dollar Index caiu mais de 1%, em razão, sobretudo de perdas de mais de 2% na comparação com o euro. Ontem, o Banco Central Europeu (BCE) elevou as taxas de juros da zona do euro em 25 pontos-base e deixou a porta aberta para continuidade do ciclo de aperto.Para o economista-chefe da JF Trust, Eduardo Velho, era de se esperar uma recuperação do dólar hoje, com ajustes após a euforia provocada pelo ingresso de recursos externos para a bolsa e a pausa no aperto monetário pelo Federal Reserve. "Com a perspectiva crescente de queda de juros em agosto, os ingressos de gringos se tornaram mais robustos nos últimos dias", afirma Velho.Dados da B3 mostram que os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 767,681 milhões na bolsa doméstica na sessão de quarta-feira (14). No mês de junho, houve entrada de R$ 6,913 bilhões. Com isso, o saldo do capital externo no ano está positivo em R$ 13,791 bilhões.O gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo, também atribui a alta do dólar hoje uma correção natural e vê a taxa de câmbio oscilando no intervalo entre R$ 4,80 e R$ 5,00 no curto prazo. A conjuntura internacional, diz Galhardo, favorece o real ao combinar perspectiva de fim de alta de juros nos EUA e estímulos monetários na China. "A revisão da S&P ajuda bastante e o arcabouço avança no Congresso mesmo que a trancos e barrancos. O fluxo exportador e especulador mantém a liquidez no mercado de câmbio e estanca a possibilidade de uma alta expressiva do dólar", afirma.Pela manhã, investidores digeriram a deflação de 2,20 do IGP-10 de junho, acima da mediana de Projeções Broadcast (-2,12%), e o avanço de 0,56% do IBC-BR em abril, enquanto a mediana apontava estabilidade. A deflação no atacado sugere menos pressões inflacionárias à frente e respalda as apostas em início do ciclo de corte da taxa Selic em agosto ou setembro.