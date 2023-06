RS deve ter queda de 12,8% nas culturas de inverno na safra 2023

O Rio Grande do Sul deve colher cerca de 5,6 milhões de toneladas (t) de grãos, na safra de inverno de 2023, volume 12,8% menor que em 2022, quando o Estado produziu uma safra recorde de 6,4 milhões de toneladas de aveia branca, canola, cevada e, principalmente, trigo. Se as estimativas apresentadas nesta quinta-feira (15) pela Emater-Ascar se confirmarem, a área plantada também deve sofrer uma redução de 0,7%, de 1.987.905 hectares no ano passado para 1.973.903 hectares.

quando houve um recorde histórico na safra do grão. Mais uma vez, o trigo se consolida como o principal grão de inverno, com uma projeção de 4,54 milhões de toneladas, 14% a menos do que em 2022, quando a produção ficou em 5,2 milhões. A área plantada também diminuiu, de 1,528 milhão de hectares para 1,505 milhão. "O trigo é extremamente importante para o Rio Grande do Sul, é produzido em praticamente em todas as regiões", afirmou o diretor técnico da Emater, Claudinei Baldissera. Sobre a redução, ele destaca que na safra de 2021 para 2022 "houve um aumento significativo de 22% na produção, que se deu por condições climáticas e condições favoráveis do mercado" e que a projeção deste ano se mantém parecida com a de 2022,

Todas as outras principais culturas também sofreram queda nas estimativas de produção, excetuando a canola, que teve um aumento de 18,4% de área plantada, passando de 56,7 mil para 67,2 mil hectares este ano e estimativa de aumento de 1% na produção, de cerca de 108 mil toneladas para 109 mil em 2023. A cevada, por outro lado, terá uma redução de 14,5% na área plantada (de 41,9 mil hectares em 2022 para 35,8 mil em 2023) e de 20% na produção, segundo as projeções, caindo de 142,6 mil toneladas no ano passado para 112, 8 mil nesta safra. Já a aveia branca teve um aumento de área plantada de 1,4%, de 360 mil hectares para 365 mil hectares, mas a produção deve cair 6,4%, de 913 mil toneladas para 854,4 mil. Porém, a pesquisa também apontou que a aveia preta teve um acréscimo de 5,4% em área plantada, de 269 mil hectares para 283 mil em 2023.

Além disso, as quatro principais culturas de inverno do Rio Grande do Sul irão sofrer também com a redução na produtividade em relação ao ano passado. De acordo com o diretor técnico da Emater isso acontece porque a produtividade é calculada a partir de uma média de tendência de 10 anos. Assim, a aveia branca terá uma queda de 2.535 quilos por hectare para 2.340 quilos (-7,7%). A canola deve ter uma redução de 1.913 quilos para 1.632 quilos por hectare (-14,7%); a cevada deve cair 7,4% na produtividade, passando de 3.397 quilos para 3.144 quilos. Por fim, o trigo com a segunda redução mais expressiva de produtividade, deve ter 3.021 quilos por hectare contra 3.459 quilos no ano passado (-12,6%).

Alguns fatores explicam a queda nas culturas de inverno do Rio Grande do Sul. Um deles é que a safra 2022 foi excepcional em relação a média histórica de 10 anos. "Os números da safra do ano passado só aconteceram três vezes na última década", explicou Baldissera. Outro fator que pode prejudicar a safra deste ano é o fenômeno climático El Niño, que deve deixar o inverno mais chuvoso e com temperaturas menos rigorosas.

Fenômeno El Niño exige cuidados dos produtores com aumento das chuvas

Ao contrário dos últimos anos, quando o Rio Grande do Sul enfrentou uma forte estiagem, o inverno de 2023 deve ser marcado por um período de chuvas acima da média nos meses de junho, julho e agosto, influenciado pelo fenômeno climático El Niño, o que também pode afetar as lavouras, conforme avaliação do meteorologista Flavio Varone.

"O El Niño vai ser estabelecer com uma intensidade muito forte no inverno. Essa condição traz muito chuvas. O último evento dessa intensidade aconteceu de 2015 a 2016, o que trouxe prejuízos. Por isso, a safra de inverno tem que ser tratada com muito cuidado aqui no Estado", ponderou. Varone avalia ainda que o fenômeno pode prejudicar o final do ciclo da safra, atrapalhando a colheita e, inclusive, o plantio de verão, que deve ser atrasado.

O diretor técnico da Emater, Claudinei Baldissera, recomenda que, para minimizar os efeitos dos eventuais prejuízos do El Niño, o agricultor deve tomar alguns cuidados, principalmente em relação a doenças causadas por fungos. "Além do plantio adequado dentro do zoneamento para cultura de trigo, é necessário ter atenção no trato de doenças fungícas, requer atenção do início ao fim", apontou.

Ele aconselha, ainda, que os produtores mantenham os maquinários de colheita com manutenção feita. "Assim, não se perde dois ou três dias com manutenção lá na hora de realizar a colheita." Baldissera fala também da importância de promover a lavoura com pelo menos uma fração acompanhada de seguros. "Também vale buscar assistência técnica, como os escritórios da Emater pelo Estado, para receber a melhor orientação possível sobre os processos, como tratamento de pulverizadores bem regulados e outras práticas", concluiu.