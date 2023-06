Integrantes do Instituto Atlantos participam de eventos nos EUA e na África do Sul

A partir da próxima semana, quatro jovens liberais gaúchos vão participar de eventos nos Estados Unidos e na África do Sul. Integrantes do Instituto Atlantos, think tank liberal de Porto Alegre, vão integrar o LevelUp 2023, conferência internacional de filosofia e liberalismo, que este ano será realizada em Phoenix, no Arizona.

Vão acompanhar o evento norte-americano o presidente da entidade, Leonardo Chagas, a diretora de Comunicação, Bruna Tomasi e a coordenadora de Projetos, Melani Ruppenthal.

O Instituto Atlantos também estará representado no Fórum da Juventude África-Brics, em Pretória, na África do Sul. O encontro tem como objetivo estabelecer e fortalecer as relações entre o continente africano e os países emergentes que formam o grupo dos Brics. O diretor de Eventos do Instituto, Yuri Lucena, irá participar as atividades do fórum.

Chagas considera que esta foi uma grande oportunidade conquistada pela entidade. “Além de todo o conhecimento estimulado nesses eventos, sempre voltamos com uma rede de contatos e reconhecimento institucional ainda maiores”, mencionou.