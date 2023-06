White Martins e Omega Energia formalizam acordo quanto à parque eólico no Chuí

A White Martins e a Omega Energia oficializaram acordo para participação conjunta no Parque Eólico Chuí, no Rio Grande do Sul. A parceria foi iniciada em maio de 2023 e garantirá 876.000 MWh/ano de energia sustentável para a líder global em gases industriais (a White Martins). O acordo foi aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Em nota, a Omega afirma que o “acordo reforça o foco das duas empresas em projetos voltados à energia limpa e renovável em prol do desenvolvimento sustentável, além de esforços permanentes para o combate às mudanças climáticas”. A meta da Linde, controladora da White Martins, é reduzir as emissões absolutas de gases de efeito estufa 1 e 2 em 35% até 2035 versus 2021.

Com a substituição da eletricidade de fontes de energia convencionais por energia renovável, a White Martins espera reduzir suas emissões de escopo 2 no Brasil em 19%. “A parceria com a Omega Energia é um importante projeto da White Martins que segue a estratégia global da empresa de desenvolvimento sustentável. Dessa forma, avançamos na direção de ações voltadas à energia limpa e renovável que contribuem efetivamente com soluções inovadoras para a descarbonização e competitividade de diferentes segmentos da indústria”, ressalta o presidente da White Martins e da Linde na América do Sul, Gilney Bastos.

“Ao encontrar parceiros que compartilham do mesmo propósito de sustentabilidade, apostamos em relações com clientes que nos inspiram como a White Martins. Construímos soluções inovadoras, firmando parcerias com empresas que buscam e valorizam a transição energética, e isso abre caminhos para conexões longevas e focadas em valores compartilhados que, ao mesmo tempo, aumentam a rentabilidade de nossos clientes e garantem um futuro de energia limpa e renovável”, complementa a diretora Comercial da Omega Energia, Fabiana Polido.