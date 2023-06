Tradicional prova de ciclismo, GranFondo Brasil terá primeira etapa inédita em Gramado

"Propor um evento desses em uma serra encantadora tem tudo a ver com ciclismo e com a alegria do ciclista. Quem é ciclista gosta da subida e do frio da região." O comentário é do Romolo Lazzaretti, organizador da GranFondo (GF) Brasil, competição de ciclismo que terá primeira etapa inédita em Gramado, na serra gaúcha, no dia 27 de agosto. O italiano, que também é técnico da Seleção de Paraciclismo Brasileiro desde 1996, considera que a paisagem da serra é muito parecida com a que se encontra na Itália, onde surgiu a prova na década de 1970, e que tem um "clima muito europeu", o que atrai os ciclistas de todo o Brasil.

A primeira etapa do Circuito GranFondo Brasil será numa região pela qual o atleta é apaixonado, inclusive por conta da colonização italiana e pela proximidade cultural com a região onde ele morava. "Não vejo nenhuma diferença de Gramado para algumas cidades italianas. O cenário me lembra muito quando eu era ciclista profissional na Itália, aquele povo simpático é o mesmo que encontro na serra gaúcha", apontou Romolo, duas vezes campeão europeu de pista. O circuito, que poderá ser feito na modalidade longa (114,8 km) e curta (79 km), tem largada e chegada em Gramado, passando por Canela, São Francisco de Paula, Igrejinha e Três Coroas. "A receptividade foi total, o evento conversa com o caráter turístico da região", disse o atleta, gestor da W27 Eventos, organizadora das etapas da GranFondo Brasil.

A prova promete movimentar o setor turístico da Serra, pois o ticket médio dos ciclistas participantes é alto e se soma a mais um dos grandes eventos que costumam acontecer em Gramado. Somente nos primeiros cinco meses deste ano, a cidade serrana registrou aumento de mais de 10%, segundo a prefeitura. De janeiro a maio de 2023, Gramado recebeu 3,2 milhões de visitantes. "O objetivo é colocar a região na rota dos grandes eventos de ciclismo no Brasil, fomentando ainda mais o turismo local. O ticket médio do ciclista que participa dessas competições será um grande estímulo para a economia da região, os hotéis, as atrações e todo o ecossistema da Serra Gaúcha”, explicou Romolo.

Durante os dias do evento, de 25 a 27, uma estrutura de apoio aos atletas será montada em Gramado. A Villa GF Gramado contará com stands de marcas parceiras, stands de degustação de produtos, palco com show artístico de banda local, DJ, food trucks, espaço de apoio aos atletas, banheiros, brinquedoteca, Área VIP, espaço de massagem e posto médico. A previsão é que cerca de 800 participantes de diversas regiões do Brasil. "O foco não é público local apenas, mas pessoas de todo o país. De Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, João Pessoa", disse. Além dos atletas profissionais, podem participar ciclo amadores e ciclo turistas .

Com 3 a 5 horas de duração, a primeira etapa do Circuito GranFondo Brasil na região Sul será disputada nas categorias masculino e feminino, em subdivisões conforme a faixa etária dos ciclistas. Haverá também abertura de inscrições para pessoas com deficiência. A GF Gramado premiará os vencedores das provas com troféus e medalhas por posição, e para os concorrentes na categoria Elite haverá premiação em dinheiro. O evento tem chancela do Governo do Estado, prefeitura de Gramado, secretarias municipais, consulado Geral da Itália no Estado e Secretaria de Turismo e Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul. "É a primeira vez em Gramado, não podemos errar. Tenho certeza de que será uma festa", celebrou. As outras provas de ciclismo da GF acontecem em Brasília, Goiânia e João Pessoa.

• Quando será?

• A prova acontece dia 27 de agosto;

• A Villa GF Gramado, com suporte aos atletas e diversas atrações para o público, começa a operar a partir do dia 25;

• Por onde passa o circuito GF Gramado?

• A prova começa em Gramado;

• O circuito passa, ainda, por Canela, São Francisco de Paula, Igrejinha e Três Coroas;

• A competição termina com retorno ao ponto inicial, em Gramado;

• Quem pode participar?

• Os competidores podem participar nas categorias masculina e feminina;

• As subcategorias também incluem faixa etária;

• Os ciclistas podem ser atletas, amadores e cicloturistas;

• É possível participar na modalidade longe e curta;

• As inscrições podem ser feitas no site do evento

• Quem organiza?

• A competição é organizada pela W27 Eventos;

• As provas de ciclismo também acontecem GF Brasília, GF Goiânia e GF João Pessoa, que integram o circuito GranFondo Brasil e colocaram as respectivas cidades no calendário nacional do ciclismo brasileiro;

• O gestor da W27 Eventos, Romolo Lazzaretti, é ex-atleta profissional, duas vezes campeão europeu de pista. Ele é técnico da Seleção de Paraciclismo Brasileiro desde 1996;