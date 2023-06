Pagamento das contas do dia a dia no crédito pode gerar vantagens para o consumidor

O cartão de crédito é um instrumento de pagamento amplamente utilizado no Brasil. Levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) apontou que no País foram movimentados R$ 3,31 trilhões no cartão em 2022, alta de 24,6% em relação ao ano anterior.

Segundo a Serasa eCred, 29% dos brasileiros têm cinco ou mais cartões de crédito, enquanto 18% afirmam ter quatro cartões. A parcela de pessoas que têm três cartões corresponde a 23%, ao passo que 21% têm dois. Apenas 9% sustentam sua vida financeira com apenas um cartão de crédito.

Apesar de ser muito utilizado, os verdadeiros benefícios do cartão de crédito ainda são mal compreendidos por considerável parcela da população, aponta o especialista em gerenciamento de pontos no cartão de crédito e influenciador digital, Diego Oliveira. “Os cartões oferecem inúmeros benefícios para nós, consumidores. Todos nós podemos acumular pontos com o próprio custo de vida, fazendo as mesmas coisas que já faz. Pontos e milhas valem dinheiro, podendo ser utilizados para excelentes viagens a custo zero! Assim como podem ser uma ótima fonte de renda para qualquer pessoa, pois podem ser comercializados e transformados em dinheiro”, explica .

Quando utilizado de forma inteligente, o cartão de crédito pode trazer vantagens para o consumidor, incluindo a possibilidade de obter ganhos financeiros. Um dos seus principais benefícios é a possibilidade de acumular pontos ou milhas, que podem ser convertidos em crédito, descontos ou em outras vantagens. Para isso, é importante escolher um cartão que ofereça um programa de recompensas atraente, que permita acumular os pontos ou milhas de forma mais eficiente.

Oliveira ressalta que essas não são as únicas formas de utilizar o cartão de crédito de maneira inteligente. A possibilidade de pagar contas de consumo diário no cartão, além de possibilitar um maior controle - e visão - sobre os gastos mensais, contribui para um melhor monitoramento do orçamento.

“Todos nós possuímos várias contas a pagar mensalmente, como luz, água, internet, celular, financiamentos em geral, gastos com educação, entre outros. Algumas empresas já permitem o pagamento desses boletos através do cartão de crédito, sem taxas, e isso, através de um gerenciamento inteligente e um método eficaz, vai gerar para o consumidor ganhos financeiros e vantagens”, afirma.

Segundo o especialista, o ideal é verificar com cada uma das empresas responsáveis se existe essa possibilidade de pagamento ou não. “Se houver essa forma, ótimo! Ao usar o cartão, ocorre o acúmulo de pontos, milhas ou cashback, o que gera benefícios”, explica.