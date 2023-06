Creral vai construir usinas solares compartilhadas

A Creral pretende até outubro finalizar a implantação de uma usina solar no município de Trindade do Sul, que terá um investimento de R$ 6 milhões. A terraplenagem do terreno onde será construída a estrutura já começou e após esse empreendimento a cooperativa planeja implantar complexos semelhantes nas cidades de Sananduva, Estação e Entre Rios do Sul.

A unidade de Trindade do Sul, que terá potência instalada de 1,5 MWp (megawatt pico), destinará toda a energia gerada diretamente para a rede que atende ao frigorífico da JBS e será consumida instantaneamente sem causar desequilíbrio de tensão na rede elétrica durante o dia e a noite. A ideia trabalhada pela Creral é a possibilidade de o uso das usinas ser dividido entre os associados, cada um com sua quantidade de placas e de quilowatts.

O presidente da Creral, Alderi do Prado, destaca que a iniciativa das usinas compartilhadas foi a solução encontrada para contemplar todos os associados. “Apresentamos a ideia durante o processo de prestação de contas e o interesse dos associados nos motivou a colocar o projeto em ação. Tivemos 143 inscritos, que juntos consomem o equivalente a três usinas do porte da que estamos construindo”, comenta o dirigente.

Ele ressalta algumas vantagens que o associado tem ao aderir a modalidade de usinas compartilhadas como, por exemplo, todos os cuidados, desde gerenciamento, manutenção, limpeza, queima e troca de equipamentos e seguro da usina, são por conta da Creral. “Nós garantimos que o associado vai receber a energia contratada em qualquer lugar dentro da nossa rede” frisa Prado.