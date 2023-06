Participe da pesquisa sobre o consumo dos gaúchos

O desenvolvimento de uma economia forte passa por uma sintonia entre quem vende e quem compra. No comércio, essa sintonia se faz ainda mais importante, na medida em que a relação envolve as pessoas físicas, as famílias, e o contato entre as empresas e os consumidores é mais próximo.

Assim, entender o que leva uma pessoa a comprar um produto ou não é fundamental para que os varejistas, sejam eles físicos ou online, possam traçar estratégias de mercado eficazes. É com esse objetivo que o Jornal do Comércio, em parceria com a Escola de Negócios da Pucrs, está realizando um estudo com o objetivo compreender o comportamento de consumo dos gaúchos no varejo.

Os Gaúchos e o Consumo 2023, basta preencher um formulário online, disponível no banner na capa do site do JC ou pelo por este link

A pesquisa é anônima, não sendo necessário que o participante se identifique. Além disso, todos os dados coletados são totalmente confidenciais.

Bastam cerca de cinco minutos para ler e responder algumas questões e colaborar com o trabalho que irá traçar um panorama de quais são os fatores preponderantes para os gaúchos quando vão às compras.

Na hora de responder, o mais importante é a atenção e a sinceridade, não havendo respostas corretas ou erradas.

A participação de todos é muito importante. Acesse o link e colabore!