Argentina aceitará pagamentos de brasileiros por Pix

A fintech norte-americana Fiserv vai disponibilizar aos comerciantes da Argentina pagamentos nas compras feitas por brasileiros em suas lojas via Pix.

Para os brasileiros, a novidade também é uma forma de facilitar o manejo de dinheiro, sem precisar recorrer às casas de câmbio do país para comprar dólar ou peso argentino.

As operações serão realizadas usando QR code, que serão gerados já com o valor a ser pago em reais.

No valor, já estará embutida a conversão cambial no momento da compra e a taxa de IOF aplicada a transações de câmbio.

"Como a Fiserv opera em vários países da região, somos capazes de adaptar tecnologias localmente, melhorando a experiência de nossos clientes e, neste caso, as pessoas que visitam a Argentina", disse Jorge Valdivia, executivo da Fiserv no Brasil.