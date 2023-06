Inovação é a marca da 31ª edição da ExpoBento

Com a temática ‘Viva esta experiência’, a 31ª edição da ExpoBento têm na inovação a principal marca deste ano. O enfoque é representado, especialmente, pelo 'Inova Bento' - centro de experiência aos visitantes que é considerado a grande novidade de 2023. O espaço, localizado no Pavilhão F, concentra conteúdos de inovação, workshops, práticas esportivas, pitches de startups e palestras.



O movimento é uma iniciativa do Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Bento Gonçalves, realizador do evento. “Entendemos que foi dado o pontapé inicial de algo que deve crescer nos próximos anos. A ideia é democratizar o acesso a esse conteúdo para um público mais amplo, que não costuma frequentar ou não tem acesso a outros eventos voltados à inovação”, explica Marco Antônio Fracalossi, vice-diretor de Inovação da 31ª ExpoBento.



No local, é possível experimentar bikes elétricas e testar simuladores de corrida e de montanha-russa. Outro atrativo bastante aguardado pelo público - e que será realizado no pavilhão F - são as finais do E-Sports Bento, o campeonato de games da feira. No próximo fim de semana, os visitantes poderão acompanhar os jogos decisivos de FIFA, na sexta-feira (16); de Valorant, no sábado (17); e de League of Legends, no domingo (18).



No pavilhão F, há opções para quem prefere experiências esportivas tradicionais, como arco e flecha, basquete, futebol, saco de pancada, ping-pong e badminton, oportunizadas pela loja Decathlon. Na programação do Inova Bento deste fim de semana, também aparecem aulas de capoeira e jogos de baralho temáticos Yu-Gi-Oh!.

Como o pavilhão F era pouco explorado nas outras edições, a organização pensou em uma proposta de gamificação para levar o público até o local. Cinco pontos “instagramáveis” foram espalhados pelo Parque de Eventos. O desafio consiste em passar por todas essas estações - como se estivesse cumprindo as fases de um jogo. Quem completar o circuito tem direito a um brinde, que é retirado no espaço Inova Bento.



A tecnologia é percebida também em outros pavilhões. Na área de recepção aos visitantes, há painéis de LED. Por meio deles, o visitante tem acesso a toda programação, incluindo os shows do dia. O evento oferece ainda um painel interativo para que o público possa registrar suas impressões sobre a feira, escolhendo emojis de humor.



Entre os expositores, a temática também é presente. Pela primeira vez na feira, estava a AgrTec, startup agrícola de Passo Fundo, que funciona como um marketplace para o setor. “Somos um app de venda e compra de insumos agrícolas. Aqui, estamos apresentando a solução do drone agrícola, que pode facilitar bastante a vida do produtor rural na região", detalha Leonardo do Carmo, diretor técnico de drones da empresa.



Presente em todos os anos da feira, a Universidade de Caxias do Sul (UCS), por sua vez, aproveitou para divulgar a UCSGraphene, planta de produção de grafeno em escala industrial instalada pela universidade em 2020. O grafeno é conhecido por ser um material leve, podendo ser aplicado em diferentes produtos.