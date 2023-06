Concursos com inscrições abertas no Rio Grande do Sul somam mais de 450 vagas

Interessados em se candidatar a uma vaga na esfera pública no Rio Grande do Sul podem escolher entre as mais de 450 oportunidades abertas. Com salários que chegam a R$ 18,3 mil, as vagas são para todos os níveis de escolaridade.

Em nível nacional, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) publicou concurso para provimento de 825 vagas na PREVFOGO. As oportunidades são para os cargos de Brigadistas (665), Chefes de Esquadrão (112) e Chefes de Brigada (48), distribuídas entre os estados do Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Paraná, Rondônia e São Paulo. As remunerações variam de R$ 1. 302,00 a R$ 2.604,00.